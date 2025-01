El romance entre Olenka Mejía y Jefferson Farfán ha sido tema de especulación durante años. Ahora, la modelo rompe el silencio y cuenta su versión de los hechos. En una reciente entrevista en el programa 'Café con la Chevez', Mejía reveló cómo se conoció con el exfutbolista y qué papel jugó un exclusivo búnker en la historia de ambos.

Entre anécdotas y confesiones, la abogada mencionó que las primeras interacciones con Farfán ocurrieron en su casa de La Molina, donde coincidían en reuniones junto a un grupo de amigos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su relato sobre 'La caliente', un sótano poco conocido dentro de la residencia del exseleccionado nacional. "Sí, (ahí es) donde se forma todo, sí”, confesó.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Olenka Mejía y Jefferson Farfán?

Olenka Mejía, oriunda de Villa El Salvador, compartió que, a pesar de que Jefferson Farfán también creció en el mismo distrito, nunca se habían cruzado en su juventud. “No, porque él me lleva muchos años”, explicó la modelo, dejando en claro que su primer encuentro ocurrió mucho después.

Según su testimonio, la primera vez que vio en persona al exjugador de la selección peruana fue en su residencia de La Molina. Fue Bryan Torres, amigo en común y también vinculado al mundo del fútbol, quien la recogió para llevarla hasta la lujosa mansión. “Jefferson me invita a mí, y el que me manda a recoger es Bryan. Pero yo no fui sola, fui con un grupo de amigas, éramos como cinco, me parece (...) Era supercaballero, atento. Cuando llegaba al sótano, a ‘La caliente’, siempre me recibió con muy buena onda a mí y a mis amigas... y poco a poco se fue dando y después ya”, indicó Olenka Mejía.

Asimismo, reveló el extraño origen del nombre del búnker de Jefferson Farfán. “‘La caliente’ le decían, porque no había aire acondicionado y todo el mundo salía de ahí sudando. Era horrible. Es en una casa nueva…”, relató Olenka