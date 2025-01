La figura pública e influencer peruana Rosángela Espinoza, popularmente conocida como la 'Chica Selfie', vuelve a ser el centro de atención tras una reciente publicación en TikTok que ha dado mucho de qué hablar. La integrante del reality 'Esto es guerra' reveló su postura sobre el comportamiento que espera de los hombres en una relación, específicamente rechazando a aquellos que calificó como "tacaños".

En el video, que rápidamente se volvió viral, Rosángela se mostró contundente al afirmar que no está dispuesta a salir con hombres que propongan dividir los gastos de una cita en partes iguales, es decir, bajo la modalidad del 50/50. Este comentario no solo desató críticas en su contra, sino que también dividió opiniones entre sus seguidores, quienes reaccionaron tanto a favor como en contra de su declaración.

Rosángela Espinoza desata polémica con curiosa revelación

Rosángela Espinoza utilizó su cuenta de TikTok, donde tiene más de 4.4 millones de seguidores, para compartir un clip que no pasó desapercibido. En el video, se observa a la influencer moviendo su cabello mientras luce sonriente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el texto superpuesto en la grabación, en el cual escribió: "No salgo con hombres tacaños. Así como ellos no saldrían conmigo si fuera fea".

Además, en la descripción del post añadió una frase aún más directa: "Eso de 50/50 conmigo no es. Nada de princesos". Estas declaraciones rápidamente se viralizaron, acumulando miles de reacciones y comentarios, muchos de los cuales debatieron sobre los roles de género y las expectativas en las relaciones de pareja.

Esta no es la primera vez que la participante de 'Esto es guerra' genera controversia por sus opiniones. En años anteriores, la modelo ya había sido objeto de críticas cuando se defendió tras continuar en el reality show mientras obtenía su título universitario. En aquella ocasión, Rosángela Espinoza también se mostró firme en sus posturas, algo que ha mantenido como parte de su personalidad pública.