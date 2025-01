Rosángela Espinoza causó revuelo al anunciar su ausencia en ‘Esto es guerra: los reclutas’, mediante un extenso video en su cuenta de TikTok. Este anuncio generó incertidumbre entre sus seguidores, quienes habían sido testigos de su notable progreso en las competencias durante la temporada 2024.

Después de casi 7 años en el reality ‘Esto es guerra’, finalmente Rosángela Espinoza decidió dar un paso al costado, revelando la razón por la que decidió no estar más en el programa. La popular ‘Chica selfie’ compartió un emotivo video en su cuenta de TikTok.

¿Por qué se retiró de ‘EEG’?

La modelo Rosángela Espinoza, conocida por su participación en el reality de competencia ‘Esto es guerra’, anunció las razones que la llevaron a decidir no participar en la temporada 2025 del programa. La noticia fue divulgada mediante un conmovedor video que publicó en su cuenta de TikTok.

“Gracias por su cariño, por seguirme en cada paso, por motivarme a dar lo mejor de mí en cada competencia. Mejoré muchísimo. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, también se lo debo a ustedes”, detalló al inicio de su pronunciamiento.

En esa misma línea, Rosángela Espinoza explicó que decidió no seguir más en ‘Esto es guerra’ debido a la necesidad personal que tuvo para mejorar su bienestar. “Aunque me encantaba competir, alegrar corazones y muchas cosas más, sentía que algo faltaba, algo que no me dejaba avanzar y me puse a reflexionar”, añadió ante la sorpresa de todos.

Rosángela Espinoza busca reconectar con su ‘energía femenina’

Por otro lado, Rosángela Espinoza subrayó la relevancia de reconectar con su ‘energía femenina’, un proceso que calificó como un ‘despertar increíble’ y necesario. Esta experiencia le permitió apreciar su tiempo y energía, así como priorizar su salud y bienestar.

“Me di cuenta de que durante estos últimos años estaba desequilibrada, corriendo en todo a mil por hora. No tenía esas pausas en mi vida, no tenía ese espacio para mí. Hasta que llegó esa información de mi vida, de conectar con mi energía femenina. Me hizo ver las cosas desde una nueva perspectiva. Definitivamente, este proceso me ayudó a escucharme, a valorar mi tiempo, mi energía y a reconectarme con lo que realmente quiero. Es por eso que di un paso al costado”, concluyó en su video.