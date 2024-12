En una reciente entrevista para 'Café con la Chévez' del diario Trome, Diana Sánchez rompió su silencio y dejó al descubierto lo que, según ella, sería una verdad oculta sobre Rosángela Espinoza. La exchica reality afirmó con contundencia que la modelo peruana sí estuvo enamorada de Zumba, pese a las constantes negativas de la modelo sobre cualquier tipo de vínculo sentimental con él. "Que no se haga la rica", expresó la integrante de 'El gran chef famosos', desatando polémica y avivando un tema que ha sido objeto de especulación en la farándula peruana durante años.

Rosángela ha reiterado en múltiples ocasiones que nunca existió una relación amorosa con Zumba, a pesar de las declaraciones del bailarín asegurando lo contrario. Ahora, las palabras de Diana reavivan el debate, sugiriendo que detrás de las negativas podría haber una historia diferente.

¿Rosángela Espinoza y Zumba sí tuvieron un romance en 'Combate'?

En su entrevista, Diana Sánchez no se guardó nada y decidió contar su versión sobre la relación entre Rosángela Espinoza y Zumba, revelando detalles que hasta ahora no habían salido a la luz. Según Diana, la licenciada en marketing habría admitido su interés por el bailarín en su momento, aunque insinúa que sus intenciones podrían no haber sido del todo sinceras, vinculándolas más a una estrategia para generar espectáculo en televisión. "Ella fue directamente y dijo 'Zumba me gusta', pero, creo que ella sí fue en un plan tipo como para hacer show y le funcionó, pero un ratito nada más en 'Combate' porque la eliminaron rápido", sostuvo.

Asimismo, no dudó en criticar duramente a Rosángela Espinoza, recordándole episodios de su pasado en los que, según ella, demostraba un evidente interés por el bailarín. La exintegrante de 'Combate' aseguró que la influencer habría intentado acercarse al bailarín incluso fuera de las cámaras, desmintiendo así las versiones de la modelo que siempre han negado cualquier vínculo sentimental. "Que se acuerde de sus inicios, que se acuerde que ella quería vender los peluches de Zumba afuera del canal, así que no se haga la rica nomás. Ella se moría por Zumba, estaba decidida en querer ser la novia de Zumba", acotó.