Giuliana Rengifo reconoció que sus celos la controlaron, por lo que tuvo una pelea con ‘Maryto’ que provocó el anuncio de su soltería este pasado fin de semana. Sin embargo, la cantante resaltó que ya se disculpó con el salsero y decidieron volver.

El pasado 12 de enero, Giuliana Rengifo, en sus redes sociales, anunció el fin de su relación con ‘Maryto’, pero a pesar de que solo han pasado unos días desde dicho anuncio, la cantante confesó que ya retomaron su romance. “Tengo que controlar mis impulsos”, confesó.

Giuliana Rengifo regresó con ‘Maryto’

En una entrevista con el diario Trome, Giuliana Rengifo confesó que sus impulsos ocasionaron su breve ruptura con ‘Maryto’, pero ya se reconciliaron y decidieron volver. A pesar de su comportamiento, el salsero decidió darle una nueva oportunidad.

“Soy muy sensible, pero todo bien con Maryto, solo fue una peleíta que no supe controlar. Creo que la fregué, pero todos la fregamos a veces. Lo bueno es que lo reconozco, ya le dije que lo siento. Él me ama y yo a él, así que no hemos terminado”, señaló inicialmente.

En esa misma línea, Giuliana Rengifo reconoció que sus impulsos la controlaron, pero decidió tomar terapia para no volverse tóxica. “Tengo que controlar mis impulsos. Estoy tóxica, necesito terapia. Me dejaron muy dañada mis relaciones pasadas. Ya empiezo terapia”, agregó la cantante.

Giuliana Rengifo se pronuncia tras su ruptura con Maryto.

Giuliana Rengifo confiesa que ‘Maryto’ es su gran apoyo

Por otro lado, Giuliana Rengifo, en su entrevista con el citado medio local, admitió que ‘Maryto’ la ayudará a mejorar para aprender a controlar sus impulsos.

“Maryto me va a ayudar, será mi apoyo para mejorar. Me está apoyando porque me ama y yo a él. Ahora estoy más tranquila. Sí, ha sido un caballero, pero yo la fregué”, reconoció.

Recordemos que previamente ‘Maryto’ dejó entrever que no le importaba quedar como el ‘malo’ de la historia, lo que ha despertado algunas sospechas.

“Jamás voy a hablar de una mujer. Si hay cosas, jamás hablaré. Jamás hablaré por el bien de ella y de sus hijas. Prefiero quedar mal como hombre. Así como jamás hablé de los Plasencia (por la relación que tuvo con la hermana de Yahaira Plasencia), pues jamás hablaré de nadie”, fue lo que confesó el salsero anteriormente.