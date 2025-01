En una entrevista, el salsero ‘Maryto’ negó tajantemente haber engañado a Giuliana Rengifo tras el fugaz romance que tuvieron. El joven detalló que simplemente la relación entre ellos no funcionó, pero también aprovechó para aclarar que nunca se acercó a la cantante para ‘hacerse conocido’, como varios han especulado.

“Soy coqueto, pero fiel”, señaló ‘Maryto’ ante los rumores de un aparente engaño a Giuliana Rengifo con una de sus coristas. Cabe señalar que la cantante restó importancia a las especulaciones que aseguraban que el salsero mantendría un romance con una corista.

‘Maryto’ niega infidelidad

Hace unos días, la cantante Giuliana Rengifo minimizó los rumores que sugieren una posible relación entre su expareja ‘Maryto’ y una corista. La artista subrayó que su prioridad actual es su bienestar personal. “Pregúntale a él, yo me quedo callada, ni sé qué estará haciendo o posteando porque no lo sigo”, aclaró la cantante a Trome.

Fue así que el salsero ‘Maryto’ rápidamente se pronunció en una entrevista con el diario Trome, resaltando que jamás engañó a Giuliana Rengifo. “Pueden hablar y decir muchas cosas, pero no hay forma de que la haya engañado con su corista. Algunas personas quieren ver cosas donde no las hay”, declaró el cantante.

En esa misma línea, ‘Maryto’ aclaró que es un hombre fiel, desmintiendo totalmente haber engañado a Giuliana Rengifo con otra mujer.

“Soy coqueto, eso ha sido siempre, soy coqueto en el escenario. Ahora, cuando me comprometo en una relación, me comprometo al 100%, de eso no hay duda, pero a veces hablan por hablar. La relación con Giuliana fue muy rápida”, sentenció.

¿Usó a Giuliana Rengifo para hacerse conocido?

Por otro lado, varios usuarios en redes sociales han señalado que ‘Maryto’ aparentemente solo estuvo con Giuliana Rengifo por publicidad, pero el joven negó esto.

“Jamás haría eso, no hay forma. Las cosas no se dieron como pensaba y eso es todo, pero publicidad jamás he querido. Gracias a Dios he tenido y tengo mucho trabajo que es suficiente. Como puedes ver, sigo en los mismos locales en los que siempre me presento y si fuera publicidad ya me hubiera sentado en un programa (a hablar), no hay forma”, concluyó ante las constantes críticas.