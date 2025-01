Giuliana Rengifo anunció el fin de su relación con el salsero Maryto por segunda vez, tras cuatro meses de noviazgo iniciado en octubre de 2024. Aunque la pareja se había reconciliado recientemente y la cantante manifestó su intención de asistir a terapia psicológica para superar inseguridades de relaciones pasadas, los planes tomaron un giro inesperado.

Horas antes de terminar su romance, la cumbiambera fue internada de emergencia en una clínica, lo que desató rumores de un posible embarazo. Ante las especulaciones, Giuliana decidió aclarar todo, lo que puso fin a los comentarios y revelando detalles sobre este complicado momento que puso en riesgo su salud.

¿Giuliana Rengifo está embarazada de Maryto?

Giuliana Rengifo reveló el lunes 20 de enero un alarmante episodio que enfrentó el pasado fin de semana, cuando una repentina complicación de salud la llevó a ser internada de emergencia en una clínica. A esta noticia se sumó la confirmación de su ruptura con el salsero Maryto, lo que desató rumores sobre un supuesto embarazo. Sin embargo, la cantante no tardó en desmentir categóricamente esas especulaciones y compartió los detalles de la delicada situación que puso en riesgo su bienestar.

“Me intoxiqué, no sé qué cosa me cayó mal, pero me llevaron de emergencia porque estuve muy mal. Gracias a Dios todo ya pasó. Sin embargo, quiero descartar los rumores de que sea un embarazo”, dijo la artista a Trome negando que esté en sus planes tener un bebé.

Giuliana Rengifo y Maryto iniciaron su relación en octubre de 2024. Foto: Instagram.

Giuliana Rengifo reveló la razón detrás de su ruptura con Maryto

Apenas horas después de asegurar en una entrevista con Trome que su relación con Maryto estaba mejor que nunca, Giuliana Rengifo dio un giro inesperado y sorprendió al anunciar el fin de su relación por segunda vez al diario en mención.

La cantante confesó que la principal razón de su ruptura definitiva fue darse cuenta de que el salsero no la amaba como había dicho. Según Rengifo, Maryto había estado aprovechando su fama para ganar notoriedad, lo que la hizo cuestionar sus verdaderas intenciones y tomar la difícil decisión de terminar con él.