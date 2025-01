A pesar de que se habían reconciliado hace más de una semana, todo indicaría que el romance de Giuliana Rengifo y ‘Maryto’ no prosperó de la mejor manera, pues la cantante tuvo fuertes palabras contra su expareja. “Se acercó a mí para hacerse conocido”, declaró en entrevista con el diario Trome.

Con casi 3 meses de relación, el romance entre Giuliana Rengifo y ‘Maryto’ llegó a su fin, esta vez de manera definitiva según declaraciones de la cantante. Sin embargo, la cumbiambera habría aclarado que su expareja solo la buscó para hacerse conocida dentro del mundo del espectáculo.

Giuliana Rengifo rompe su silencio

En una reciente entrevista con el diario Trome, Giuliana Rengifo explicó las razones de su separación con ‘Maryto’, mencionando que se dio cuenta de que el salsero no la amaba como le había hecho creer y solo la utilizó para hacerse conocido en el medio.

“Me di cuenta de que no me amaba como decía y decidí que era mejor terminar. La persona que te ama, te apoya, te da el lugar que corresponde porque eres su pareja, pero eso no lo hizo. El domingo por la noche tuvimos una conversación y di por terminada la relación, porque primero es mi paz y tranquilidad. Además, la conocida soy yo”, detalló al respecto.

Asimismo, Giuliana Rengifo resaltó que ‘la conocida’ en la relación fue ella, por lo que aseguró que ‘Maryto’ solo quiso ganar popularidad a su costa.

“Me di cuenta de que se acercó a mí para hacerse conocido, así que el capítulo está cerrado. Él es un hombre que no está dispuesto a conversar, quiere tener la razón siempre y dejarme como loca”, añadió tajantemente.

Giuliana Rengifo y 'Maryto' cuando aún disfrutaban su amor. Foto: Instagram

¿‘Maryto’ no fue un buen novio?

Por otro lado, Giuliana Rengifo señaló que el salsero no habría sido atento con ella, por lo que prefirió cortar esa relación definitivamente.

“Estuve en la clínica porque me intoxiqué y no me acompañó, prefirió ir a cortarse el cabello. Mi hija también se puso mal y tampoco me llamó para saber cómo estaba; quien te quiere está pendiente de ti y los tuyos”, concluyó la cantante.