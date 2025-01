El pasado sábado 25 de enero, el chef Giacomo Bocchio, conocido por su participación en 'El gran chef famosos' y su exitosa carrera en la gastronomía, celebró su matrimonio con Brenda Dávila en una ceremonia íntima. Aunque la celebración estuvo llena de momentos emotivos, una inesperada decisión por parte de la novia robó el protagonismo: Brenda cortó la falda de su vestido de novia frente a los asistentes, generando una avalancha de comentarios en redes sociales.

En un video que rápidamente se viralizó, se observa a la recién casada pidiendo que le corten el borde de su vestido mientras explica que había hablado de esta posibilidad con la diseñadora, quien le aconsejó no hacerlo. Sin embargo, optó por seguir adelante, justificando su decisión con un claro "Discúlpame, pero lo voy a cortar". Esto le permitió cambiar sus tacones por zapatillas deportivas y bailar con mayor libertad, desatando una ola de reacciones divididas entre los usuarios de plataformas como Instagram y TikTok.

Brenda Dávila sorprendió con radical decisión en su boda

La escena, que ha sido replicada en múltiples redes sociales, muestra cómo Brenda Dávila pidió ayuda para cortar la falda de su vestido de novia en plena celebración. Según se pudo conocer, el diseño original del vestido era largo y elegante, pero al parecer, no le resultaba práctico para disfrutar del evento. "No podía moverme bien, quería bailar tranquila", habría comentado Brenda a su círculo cercano, justificando su inesperada decisión.

La novia explicó en el video viral que su diseñadora no estaba del todo de acuerdo con esta idea, pero la ahora esposa de Giacomo Bocchio insistió en modificar el vestido en el mismo evento. Con unas tijeras, lograron ajustar el largo del atuendo, lo que marcó un cambio significativo en su look nupcial. Este acto inusual no solo atrajo la atención de los invitados, sino también de miles de usuarios en redes sociales, quienes debatieron sobre la elección de Brenda y el impacto de la decisión en la estética de su boda.

En redes sociales, las opiniones fueron mixtas. Mientras algunos usuarios aplaudieron la autenticidad de Brenda Dávila al adaptar su vestido para sentirse cómoda, otros criticaron la decisión por considerarla inapropiada en un evento tan significativo. "Cada novia debería disfrutar su día como quiera", comentó un usuario en Instagram, mientras que otro agregó: "El vestido era hermoso, pero cortarlo le quitó elegancia".