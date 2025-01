Flavia Laos rompió su silencio sobre su situación sentimental con Robert Dorfman. En una entrevista con 'Amor y fuego', la actriz aclaró que, a pesar de los momentos especiales que han compartido, aún no existe una relación formal. La modelo, quien pasó las festividades de fin de año 2024 con el cirujano estadounidense en los Alpes franceses, dejó en claro que se están conociendo, pero que no hay compromiso de pareja por el momento.

A pesar de las publicaciones en redes sociales y los rumores de una posible relación formal, Flavia Laos fue clara en señalar que aún no están en una relación de pareja. "Nos estamos conociendo y lo posteé porque estaba pasando un momento especial con él, es una persona especial", dijo. La actriz aclaró que, aunque las cosas van bien entre ellos, no ha habido una formalización ni un pedido para ser su novia. "Es a distancia, y eso no lo he vivido, es la primera vez", expresó la influencer.

Flavia Laos espera que Robert Dorfman le pida ser su novia

Flavia Laos ha querido dejar en claro que, aunque su relación con Robert Dorfman ha estado marcada por momentos mágicos y especiales, aún no existe una relación oficial. La influencer y actriz mencionó en una entrevista que, aunque la conexión con Dorfman es fuerte, aún no han dado ese paso formal de convertirse en pareja. "Todavía no me ha pedido ser su enamorada", comentó Laos, destacando que se están conociendo poco a poco.

A pesar de las especulaciones de los medios y los comentarios entusiastas de los seguidores en las redes sociales, la actriz enfatizó que la relación sigue en una etapa temprana. Laos reveló que pasó tiempo en Los Ángeles, donde se quedó en la casa del cirujano y tuvo la oportunidad de conocer a su familia, pero señaló que no se debe apresurar el proceso. "Estamos paso a paso", declaró.

Flavia Laos también expresó su emoción por cómo las cosas han avanzado con Dorfman, mencionando que nunca había vivido una experiencia tan especial como la que está viviendo actualmente con él. "Nunca había vivido algo tan bonito, que alguien me prepare algo así...", dijo emocionada, sugiriendo que aunque no hay formalización, la relación está llena de momentos especiales.

¿Cómo se conocieron Flavia Laos y el cirujano Robert Dorfman?

Flavia Laos y Robert Dorfman se conocieron en un encuentro que fue fruto del destino, según relató la misma actriz. Aunque ya se habían cruzado antes, no fue sino hasta este año cuando realmente se conectaron. La modelo visitó la clínica del cirujano plástico en Los Ángeles para someterse a un tratamiento estético en el rostro a base de semen de salmón, y fue allí donde comenzó su relación. "Ahí hicimos el clic, todo empezó con una aguja en mi cara", dijo entre risas, explicando cómo comenzó esta historia.

Laos detalló que, aunque habían coincidido previamente, no pudieron acercarse en aquel momento debido a que ella estaba en una relación. Sin embargo, este año, después de un encuentro inesperado en la clínica de Dorfman, su relación se hizo más estrecha, y él incluso organizó un viaje a los Alpes franceses para celebrar el Año Nuevo. "Fue un viaje súper lindo... muy mágico, de verdad, volvería, un sueño", compartió la modelo