Flavia Laos celebra la mención de Andrew Garfield como fan de 'Too hot to handle'. Foto: Composición LR/Netflix/Difusión

Flavia Laos ha causado gran revuelo entre sus seguidores tras una sorprendente revelación que involucra a uno de los actores más conocidos de Hollywood. La cantante y actriz peruana compartió con sus fans en redes sociales que Andrew Garfield, reconocido por sus papeles en 'Spider-Man' y 'Tick, Tick... Boom', confesó ser fanático de la popular serie de Netflix 'Too hot to handle', en la cual Flavia fue protagonista en dos de sus temporadas.

La noticia rápidamente generó entusiasmo en las plataformas, donde sus seguidores celebraron la mención del actor. Para Flavia, el hecho de que un artista tan destacado como Garfield haya mostrado su gusto por el reality es un importante reconocimiento a su participación en el show, lo que eleva aún más su perfil internacional.

Andrew Garfield y su gusto por 'Too hot to handle'

En una entrevista reciente, Andrew Garfield sorprendió a sus fanáticos al admitir que tiene un gusto culposo por el reality de citas 'Too hot to handle', destacando que es una de sus producciones favoritas. “¿Sabes cuál es la serie que más me gusta? Es un gusto culposo, es Too Hot to Handle”, comentó el actor, causando revuelo entre los seguidores de la producción de Netflix. Flavia Laos, quien participó como protagonista en dos temporadas del show, compartió emocionada el comentario de Garfield con sus fans acompañándolo de un mensaje que decía: "Jajaja ¿Qué? Esto es divertidísimo", lo que inmediatamente desató una ola de reacciones en las redes sociales.

Flavia Laos derrocha amor de la mano con el cirujano Robert Dorfman

Por otro lado, Flavia Laos ha estado en el centro de los rumores sobre una nueva relación, luego de que se le viera acompañada de Robert Dorfman, un reconocido cirujano plástico estadounidense. Recientemente, Flavia y Dorfman fueron captados paseando de la mano por las calles de Roma, y en otro momento, compartieron un beso en público, lo que avivó las especulaciones sobre su vínculo sentimental.

Dorfman, de 29 años, es conocido por su clínica en Beverly Hills, donde ofrece tratamientos especializados en restauración capilar y antienvejecimiento. Ambos estuvieron juntos en los Alpes franceses, donde compartieron momentos en una fiesta de lujo en la cima de una montaña, lo que llevó a muchos a creer que están viviendo una relación romántica. Aunque no han confirmado oficialmente su romance, las imágenes y gestos de cariño han generado una gran atención en las redes sociales.