Este lunes 20 de enero, los televidentes de 'Préndete' fueron testigos de un tenso momento en vivo cuando Christian Domínguez, visiblemente molesto, abandonó el set del programa. La controversia surgió luego de que las conductoras, incluidas Karla Tarazona y Rocío Miranda, comenzaran a especular sobre la posible llegada de Gisela Valcárcel y Janet Barboza a Panamericana Televisión. La incomodidad de Domínguez no pasó desapercibida, y su salida abrupta fue confirmada por Miranda, quien reveló que el productor del programa le había informado sobre su retiro.

Este inesperado giro en el programa dejó a los presentes sorprendidos, mientras que Karla Tarazona no dudó en expresar su descontento con la actitud de Domínguez. La conductora se mostró firme al manifestar su opinión sobre la salida del cantante, dejando en claro que la situación no le preocupaba en lo más mínimo.

¿Cuál fue la reacción de Karla Tarazona ante la abrupta salida de Christian Domínguez?

La conductora Karla Tarazona no tardó en referirse al incidente. "Si se ha ido molesto es su problema porque acá no somos sobones de nadie. Él lamentablemente está mal acostumbrado porque claro, la madrina, tantos años trabajando con ellas… es su problema, a mí me importan tres pepinos lo que él piense", comentó Karla, visiblemente incómoda con la situación. La madre del hijo de Christian Domínguez también dejó abierta la posibilidad de que Domínguez decidiera no regresar al programa, aclarando que su presencia o ausencia no afectaría al espacio.

A raíz de este episodio, Rocío Miranda se mostró preocupada por la posible ausencia de Christian Domínguez en la siguiente edición de 'Préndete', preguntándose si el cantante estaría presente en el programa del martes 21 de enero. La incertidumbre crece entre los seguidores del programa, quienes esperan saber si la situación se resolverá o si se producirá una ruptura definitiva entre Domínguez y el equipo del show.