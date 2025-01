El programa 'Préndete' fue escenario de una tensa discusión entre Karla Tarazona y Christian Domínguez el pasado martes, un episodio que no dejó indiferente a la audiencia. La polémica surgió luego de que el cantante y conductor se retirara del set el día anterior, hecho que generó especulaciones y comentarios durante la transmisión. En el reciente encuentro, ambos protagonistas aprovecharon para aclarar diferencias, pero también sacaron a relucir momentos incómodos de su pasado.

La conversación comenzó con una advertencia de Tarazona, quien le sugirió al padre de sus hijos que eligiera mejor a sus amistades, haciendo alusión a problemas previos que habría enfrentado. A esto, Christian Domínguez respondió tajantemente y aclaró que su malestar no había sido por los comentarios sobre sus excompañeros de 'América hoy', sino por las repetidas preguntas que, según él, le parecieron una provocación. La discusión escaló cuando ambos hicieron referencias a sus vidas personales y aclararon que su vínculo actual es meramente amistoso, algo que dejó impactados a los presentes en el set.

Christian Domínguez revela que solo tiene una amistad con Karla Tarazona

Durante la transmisión, Christian Domínguez sorprendió al referirse a su relación actual con Karla Tarazona como una simple amistad. En sus palabras, el cantante comentó: “Desde que somos amigos, desde el primer día te dije que el sarcasmo lo entiendo, pero las faltas de respeto no”. Esto causó sorpresa en la conductora, quien, en tono irónico, replicó: “¿Ahora es amistad?”.

El tenso intercambio ocurrió luego de que Domínguez criticara la forma en que Karla se dirigió a él durante un episodio anterior. Según él, las expresiones de Karla Tarazona fueron una falta de respeto, algo que no estaba dispuesto a tolerar. “Yo acepto el sarcasmo porque te conozco, pero no las malcriadeces”, señaló el cantante visiblemente molesto. Tarazona, por su parte, no se quedó callada y le recordó algunos episodios de su pasado juntos, mencionando incluso los errores que Domínguez habría cometido durante su relación: “Las veces que te he mandado lejos es porque has metido la pata”.

¿Qué pasó entre Christian Domínguez y Karla Tarazona?

La polémica comenzó el lunes, cuando Christian Domínguez decidió retirarse del set de 'Préndete' tras sentirse incómodo con las preguntas de sus compañeras sobre sus excompañeros de 'América hoy'. Según explicó, no fue por el tema en sí, sino por las constantes repeticiones de la misma interrogante: “Yo no me he molestado porque hayan hablado de mis excompañeros. Me incomodé porque me preguntaban lo mismo una y otra vez”, declaró.

La tensión aumentó cuando Christian afirmó que en 'América hoy' era simplemente "un empleado más" y que no tenía "ni voz ni voto". Esto desató una respuesta inmediata de Karla, quien declaró sin rodeos: “A mí me importa tres pepinos”, haciendo referencia a las decisiones del cantante.

El cruce de palabras dejó a los televidentes del programa impactados, sobre todo por el momento en el que Domínguez subrayó que no aceptará ninguna falta de respeto, ni siquiera de quienes lo conocen bien. “Tú puedes decir lisuras, pero no a mí. Siempre te lo he dicho, incluso fuera de cámaras”, sentenció el cantante, dejando clara su postura.