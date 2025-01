La modelo e influencer Paula Macher, conocida por su relación con el compositor colombiano Juan Morelli, finalmente abordó las especulaciones que señalaban a Luciana Fuster como la posible causa de su separación. Los rumores surgieron luego de que Morelli fuera visto públicamente con la modelo peruana poco tiempo después de terminar su compromiso con creadora de contenidos. Sin embargo, la expareja del artista musical dejó en claro que su ruptura no estuvo relacionada con la Miss Grand International 2023.

En una entrevista difundida en redes sociales por el creador de contenido Ric La Torre, Paula reveló detalles sobre su separación. Según sus declaraciones, su relación terminó debido a problemas internos y no por terceros. Además, sorprendió al contar que, meses después de la ruptura, Morelli le confesó que estaba conociendo a la expareja de Patricio Parodi, demostrando así que no hubo ninguna infidelidad en su historia.

Ex de Juan Morelli aclaró si Luciana Fuster se metió en su relación

En medio de los rumores que vinculaban a Luciana Fuster con el final de su relación, Paula Macher decidió hablar para aclarar lo sucedido. La influencer explicó que su noviazgo con Juan Morelli, con quien estuvo comprometida, terminó mucho antes de que él comenzara a salir con la modelo peruana. "Mi relación de verdad no terminó por nada..., o sea, solo fue porque ya no nos entendíamos, entonces yo ya estaba muy preocupada por él", comentó Macher durante la entrevista.

Además, Paula confesó que, aunque ya no tenían ningún vínculo amoroso, Morelli le habló abiertamente sobre la exintegrante de 'Esto es guerra' tiempo después de finalizar su relación. "Él no tenía por qué contarme, pero después me sentó a decirme: 'Estoy conociendo a esta persona', en fin", señaló. Según la modelo, esta conversación dejó claro que no existió ningún tipo de cruce entre las relaciones.