Luciana Fuster y Juan Morelli han dado un paso importante al oficializar su relación a través de cariñosos mensajes en redes sociales. La pareja fue vista por primera vez de la mano durante los Latin Grammy, lo que desató una ola de comentarios. A pocos meses de su separación de Patricio Parodi, Luciana parece haber encontrado una nueva oportunidad en el amor, captando la atención de sus seguidores y convirtiéndose en el centro de las miradas en el mundo del espectáculo.

¿Qué mensaje publicó Pau Macher en sus redes sociales?

Paula Macher, conocida por su relación previa con Juan Morelli, no ha pasado desapercibida ante los recientes acontecimientos. La influencer colombiana publicó un video en TikTok cuya letra decía: "En menos de un mes, Bogotá me enamoró y me hizo no querer estar más en Miami", lo que rápidamente sus seguidores relacionaron con la reciente relación de su ex con Luciana Fuster.

Además, días atrás, Paula Macher continuó generando controversia con sus publicaciones en Threads. Entre ellas, escribió: "Lo máximo ser la última en enterarse de todo... dijo nadie" y "Ahora entiendo todo". Estos mensajes han sido interpretados por muchos como indirectas dirigidas a Luciana y Juan, sugiriendo que Paula aún podría estar procesando su ruptura con el compositor.

Luciana Fuster y Juan Morelli revelan su amor en romántico mensaje

En una reciente publicación de Instagram, Luciana Fuster compartió varias fotografías de su participación en los Latin Grammy, destacando su elegancia y estilo. Juan Morelli respondió a esta publicación con un mensaje lleno de simbolismo: un corazón negro acompañado de una corona, lo que muchos interpretaron como un gesto de admiración hacia la modelo.

Luciana Fuster no dejó este mensaje sin respuesta y devolvió el gesto con un emoji de corazón rojo y un dragón, un intercambio que rápidamente captó la atención de sus seguidores. Aunque discreto, este acto ha sido suficiente para que los fanáticos confirmen lo que ya sospechaban: la relación entre Luciana y Juan va viento en popa y ya no es un secreto.