En una entrevista con las cámaras del programa 'Amor y fuego', Ivana Yturbe, modelo e influencer, respondió a las preguntas sobre su relación con Christian Cueva y un posible encuentro con Pamela Franco. La situación se dio luego de que Beto Da Silva, esposo de Ivana, fichara por Cienciano de Cusco, club en el que también juega 'Aladino'. Este vínculo generó expectativas sobre la posibilidad de que Yturbe interactuara con la nueva pareja de Cueva.

Aunque inicialmente Yturbe dejó claro que no tenía intención de conocer a la pareja de Christian Cueva, su respuesta fue más flexible al manifestar que no descartaba la posibilidad de un encuentro en el futuro, dependiendo de cómo evolucionen las circunstancias.

¿Qué dijo Ivana Yturbe sobre Christian Cueva y Pamela Franco?

Ivana Yturbe aprovechó la ocasión para hablar de su relación con Christian Cueva, a quien considera un buen amigo. La modelo aseguró que el futbolista siempre ha sido cercano a su familia y que su felicidad está vinculada a la de sus amigos. "Yo a Christian lo quiero muchísimo, ha sido muy cercano a mi familia. Yo soy feliz cuando veo a mis amigos felices", señaló Yturbe, reafirmando que su amistad con Cueva sigue intacta, a pesar de la reciente confesión de Pamela López, quien aseguró que su relación con Ivana terminó debido a un malentendido.

En cuanto a la posibilidad de conocer a Pamela Franco, Ivana Yturbe fue tajante. La influencer destacó que, por ahora, no tiene planes de interactuar con la cantante ni con Luis Fernando Rodríguez, el 'saliente' de Pamela López. "Hoy por hoy, la verdad es que entre las cosas que tengo planeado no está conocer a la pareja de ninguno de los dos", expresó Yturbe, aunque dejó claro que no descartaba la posibilidad de cambiar de opinión con el tiempo. "Vamos a ver cómo van yendo las cosas y cómo van fluyendo", concluyó.