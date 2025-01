Pamela López fue la primera invitada de Karla Tarazona en su nuevo programa radial 'Noches de fantasía', donde compartió detalles inéditos sobre su vida personal, incluyendo su relación con Ivana Yturbe.

Pamela López brinda detalles del fin de su amistad con Ivana Yturbe

En la entrevista con Radio Panamericana, Pamela López aclaró el motivo que llevó al distanciamiento con la exchica reality Ivana Yturbe, una relación que en el pasado fue cercana. Según Pamela, la ruptura de su amistad con Yturbe no tuvo nada que ver con las polémicas que la involucraban con Christian Cueva u otra persona externa.

“En algún momento tuvimos un malentendido, pero no fue por ese motivo (sus polémicas con Cueva), sino por motivo de terceras personas que quedó como un malentendido”, comentó la actriz, añadiendo que, a pesar de no mantener una relación cercana con Ivana, sigue sintiendo un profundo cariño por ella.

“Me buscó para el cumpleaños de su hija. Ella me escribe y me dice: 'Aunque no seamos amigas me gustaría que nos acompañes'. Yo hice un copia y pega en la primera comunión de mi hija. El día que ella recoge a mis hijos y salió a pasear”, relató Pamela, enfatizando la importancia de la relación entre los niños, quienes siguen siendo buenos amigos.

Estas declaraciones van en la misma línea de lo dicho por Ivana hace algunas semanas. "Cuando la amistad empezó a surgir, yo me fui con Pame por los bebés y ellos se iban a entrenar. El día que pasó a una discusión o intercambio de palabras con mi esposo, yo dije mejor hay que dejar las cosas ahí hasta que empecemos a pensar parecido”, señaló Yturbe durante una entrevista con Magaly Medina.