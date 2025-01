En medio de una serie de controversias, Beto Da Silva sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto a Christian Cueva durante los entrenamientos de Cienciano, equipo al que ambos se incorporaron para la temporada 2025. Este gesto llamó la atención no solo por la cercanía que muestran los futbolistas, sino también porque se produce días después de las declaraciones de Ivana Yturbe, esposa de Da Silva, quien criticó públicamente a 'Aladino' y a su aún esposa, Pamela López, tras el final de la amistad que los unía. Según la exchica reality, el distanciamiento se dio debido a los recientes escándalos y la vida de soltero que ambos están llevando.

El vínculo entre Da Silva y Cueva, sin embargo, parece mantenerse firme gracias al fútbol, pese a las diferencias personales que han surgido entre sus respectivas parejas. La imagen, capturada en el contexto del trabajo diario con el equipo cusqueño, refleja la camaradería entre ambos deportistas, dejando de lado las polémicas extradeportivas.

La inesperada foto de Beto Da Silva con Christian Cueva

Beto Da Silva cambió de aires para esta temporada 2025. El atacante peruano dejó ADT, equipo donde estaba a préstamo, y fue cedido a Cienciano de Cusco, cuadro que jugará la Copa Sudamericana de este año. En paralelo, Christian Cueva, mediocampista que jugó la mitad del 2024 con la casaquilla 'imperial', renovó su contrato y seguirá formando parte del 'Papá'. Uno de los aspectos que llamó la atención fue la cercanía entre Da Silva y Cueva, la cual, quedó retratada en una postal.

Beto Da Silva junto con Christian Cueva. Foto: Captura Instagram

"Juntos nuevamente", posteó el popular 'Cyborg' en su cuenta oficial de Instagram. La imagen agarró por sorpresa a los seguidores de Da Silva, especialmente porque hace unos días, Ivana Yturbe, su esposa, tuvo unos fuertes comentarios en contra de Christian Cueva y manifestó que su amistad con él y Pamela López, había llegado a su fin.

“Beto y yo somos una pareja constituida. Cuando la amistad empezó a surgir, yo me fui con Pame por los bebés y ellos se iban a entrenar. El día que pasó a una discusión o intercambio de palabras con mi esposo, yo dije mejor hay que dejar las cosas ahí hasta que empecemos a pensar parecido (...) Lo que les he tenido que decir a ambos, ya se los he dicho, crudo y frío, como yo soy”, señaló Ivana Yturbe en una reciente entrevista con Magaly Medina.