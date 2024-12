Ivana Yturbe, popular influencer y modelo peruana, se encuentra en el ojo del huracán tras su reveladora entrevista con Magaly Medina en su podcast de YouTube. Durante la conversación, Yturbe no solo habló sobre su matrimonio con el futbolista Beto Da Silva, sino que también expuso lo que realmente sucede en las fiestas de los futbolistas peruanos.

En la entrevista, Ivana Yturbe reveló que su esposo, Beto Da Silva, evita situaciones comprometedoras en las juergas de los futbolistas. La modelo detalló cómo el futbolista, en numerosas ocasiones, se retira de las reuniones antes de que estas se conviertan en "encerronas". Yturbe aseguró que su esposo prefiere regresar a casa antes que participar en eventos que podrían perjudicar su imagen y carrera.

Ivana Yturbe revela los secretos de las fiestas de futbolistas

Durante la conversación con Magaly Medina, Ivana Yturbe habló abiertamente sobre las dinámicas que se desarrollan en las fiestas de los futbolistas. La modelo afirmó que Beto Da Silva, padre de su hija, le cuenta todos los detalles sobre estas reuniones. "Para qué vas a un lugar donde sabes que van a estar todas ahí y lo sabes clarísimo porque obviamente Beto tampoco es ajeno, tiene muchísimos compañeros que seguramente le dicen: 'Ven, estamos aquí, cae'. Él sabe y me cuenta, me dice: 'Amor, me están diciendo para hacer esto y nada que ver, no la hago ir' o 'Amor me han invitado acá, pero ya se están pasando a otro lugar, así que ya me regreso a la casa'", reveló Yturbe.

Ivana también destacó que Beto es muy consciente de las posibles consecuencias de asistir a este tipo de eventos. La modelo mencionó que su esposo prefiere evitar cualquier situación que pueda ser malinterpretada, especialmente por programa de espectáculos como 'Magaly TV, la firme'. "Porque como yo le digo, puede que tú vayas al lugar y no haces nada, pero ya el simple hecho de que por ejemplo: Magaly te ve entrando a una casa donde hay más mujeres, yo no sé qué ha pasado adentro, puede que tú hayas ido a predicar, pero yo no tengo idea que has ido a predicar", añadió Yturbe.