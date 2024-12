Ivana Yturbe reveló detalles inesperados sobre su vida junto a Beto Da Silva durante su participación en el podcast de Magaly Medina. La modelo sorprendió al hablar de mensajes incómodos que ambos han recibido en redes sociales, incluyendo uno de un jugador de la selección argentina, que desató una fuerte reacción de su esposo.

La exchica reality explicó cómo manejan este tipo de situaciones en pareja, resaltando la confianza mutua como pilar fundamental de su relación. Además, compartió detalles inéditos sobre su matrimonio civil y los planes para una futura boda religiosa, manteniendo al público atento a su historia.

¿Quién fue el jugador de la selección argentina que le escribió a Ivana Yturbe?

Uno de los temas más sorprendentes de la entrevista fue la confesión de Ivana Yturbe sobre los mensajes que tanto ella como Beto Da Silva reciben en sus redes sociales. Ivana aseguró que tiene acceso a las cuentas de su esposo y que ambos manejan con transparencia estas situaciones. "Nosotros por trabajo tenemos las redes abiertas en nuestros teléfonos", señaló. Sin embargo, la modelo admitió que, en varias ocasiones, Beto ha recibido fotos íntimas de mujeres desconocidas, lo que le genera incomodidad. "Hay chicas que piensan que ven a un casado y dicen: 'Ahí voy'", expresó con molestia.

Ivana también confesó que futbolistas extranjeros le han escrito mensajes inapropiados, incluido uno de la selección argentina, situación que incomodó mucho a Beto. "Hubo uno que sí lo molestó mucho, no dire su nombre porque está casado, pero es de la selección argentina. Yo estaba empezando la relación con Beto y Beto se enteró y le dijo: 'Oye, por si acaso ella está saliendo conmigo y tú estás casado, así que no le vuelvas a escribir'"

A pesar de estas experiencias, Ivana destacó que la confianza mutua es la base de su relación. "Hay esa confianza para contarnos. El día que no me diga, me vuelvo loca", afirmó, dejando en claro que Beto le da estabilidad y tranquilidad.

Ivana Yturbe revela detalles de su matrimonio con Beto Da Silva

Más allá de los incidentes en redes sociales, Ivana también habló sobre su boda civil, la cual fue sencilla debido a la pandemia. “El civil fue algo chiquitito (…) algo que no me iba a perdonar es que mi abuela no esté, todo se aceleró”, comentó. La modelo recordó que Beto le pidió formalizar su relación antes de mudarse juntos a Trujillo, dejando en claro su compromiso. A pesar de la premura, ambos planean una ceremonia religiosa para celebrar su unión con sus seres queridos en el futuro.