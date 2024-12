Luigui Carbajal y Luisito Sánchez anunciaron que el 31 de diciembre estarán en un evento para recibir el Año Nuevo 2025 en el Club Recreacional Borka de Pucusana. Para esta actividad, ambos anunciaron grandes sorpresas e invitados, por lo que hicieron un llamado a todos sus seguidores a asistir a este cierre de fin de año. Sin embargo, el club donde se presentarán, ha anunciado la presentación de Luigui y Luisito como el reencuentro de Skándalo, utilizando también la imagen de Ricky Trevitazo, pese a que en ningún momento fue mencionado en el video promocional.

Ante esto, Trevitazo salió al frente y, mediante un video en su cuenta oficial de TikTok, negó categóricamente que se vaya a presentar junto con sus excompañeros de la agrupación y pidió a todos su público que "no se deje engañar". "No tengo ningún acuerdo y ningún contrato para ir a ese evento", recalcó el cantante peruano, siendo apoyado por Roly Ortiz, fundador de Skándalo, en la misma red social.

PUEDES VER: La vez que Ricky Trevitazo reveló el especial vínculo que tiene con la esposa de Luigui Carbajal

El mensaje de Ricky Trevitazo contra evento donde estará Luigui Carbajal

En el video en mención, Ricky Trevitazo se mostró contrariado al darse cuenta de que en el afiche promocional del evento, se promocionaba la presentación de Luigui Carbajal y Luisito Sánchez como 'El reencuentro de Skándalo'. Esto causó su indignación y acusó a los organizadores del evento de mostrar publicidad falsa para atraer público.

"Para comunicarles que se vienen realizando ciertas publicaciones para el día 31 de diciembre en una fiesta de Año Nuevo en el Centro Club Recreacional Borka de Pucusana, el cual se viene anunciando que va a estar el grupo Skándalo, con mi imagen, mi persona. Dicho evento se va a realizar, pero yo no voy a estar ahí, no tengo ningún acuerdo ni contrato. Tampoco pueden utilizar el nombre de Skándalo sin mi consentimiento, ya que soy socio del nombre. No pueden usarlo sin mi consentimiento", indicó Trevitazo.

Ante esta creciente polémica, Roly Ortiz, fundador del grupo Skándalo, decidió mostrar su total respaldo a Ricky Trevitazo y compartió su video en TikTok con un contundente mensaje. "Estafan al público de Pucusana. No tienen autorización para utilizar el nombre Skándalo y tampoco para utilizar las canciones de Roly Ortiz", señaló.