En la noche del domingo 19 de enero, la cantante Pamela Franco vivió un incidente inesperado durante su presentación en el tan esperado 'Duelo de Divas' con Marisol y La Magia del Norte. El evento, realizado en la piscina El Remanso, prometía ser una velada llena de música y emociones, pero un aparente problema técnico marcó la presentación de la actual pareja de Christian Cueva, generando incomodidad en la artista.

Todo ocurrió mientras Pamela Franco interpretaba su éxito 'Dile la verdad'. En medio de su actuación, su micrófono dejó de funcionar de manera repentina, interrumpiendo la conexión directa con el público. Aunque sorprendida, su reacción no pasó desapercibida, pues dejó en claro su malestar ante la situación y recibió el apoyo de los asistentes, quienes corearon la canción hasta el final, demostrando su apoyo para la cantante.

Pamela Franco disgustada tras impase en concierto en vivo

La presentación de Pamela Franco inició con gran energía y entusiasmo. Siendo la primera en salir al escenario, la cantante buscaba cautivar a los espectadores con su carisma y su talento. Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado cuando, en pleno desarrollo de su número, el micrófono se apagó. La artista dejó entrever su molestia con gestos visibles que llamaron la atención, pero no detuvo su actuación.

El público, fiel a la cumbiambera, no dejó que el inconveniente opacara la presentación y entonó cada estrofa de 'Dile la verdad'. Al finalizar, Pamela Franco expresó con ironía: "Yo no sé qué está pasando, ah. Que tú me tienes temblando de noche y de día, tú me hiciste brujería", aludiendo a la letra de su canción. Sin embargo, segundos después, en un tono más serio, la enamorada de Christian Cueva agregó: "Lo más bonito de todo es que no pueden apagar este bonito momento y ustedes son lo mejor", recibiendo ovaciones de parte del público asistente a su concierto.