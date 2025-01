Después del polémico beso entre Jonathan Maicelo y Nadeska Widausky, la expareja del boxeador fue consultada sobre las imágenes, en donde Samantha Batallanos destacó que él ya no estaba en ‘su nivel’.

En una reciente entrevista, Samantha Batallanos expresó que Jonathan Maicelo “ya no está en su radar”, tras ver un video en el que Jonathan Maicelo aparece besando a la bailarina Nadeska Widausky en sus historias de Instagram. La modelo comentó que “hace rato que ya volvió a su nivel”, sugiriendo que ya no tiene interés por él.

Samantha Batallanos sobre su expareja Jonathan Maicelo

La modelo Samantha Batallanos fue consultada por el diario Trome sobre el polémico beso de su expareja Jonathan Maicelo con Nadeska Widausky, después de que se difundieran las imágenes en redes sociales. Ante ello, la modelo soltó algunas risas.

“Ja, ja, ja, ¿qué le queda al pobre, pues? Hace rato que ya regresó a su nivel. La verdad, no está en mi radar para nada, estoy en otra etapa de mi vida y ya no me interesa nada del pasado”, señaló la joven inicialmente.

Asimismo, Samantha Batallanos destacó que por el momento no está enfocada en ningún hombre, tras su ruptura con Jonathan Maicelo.

“No me interesan los hombres porque son solo distracciones y eso es lo que menos quiero ahora, que me está yendo tan bien. Mi enfoque es mi carrera y mi familia, y como diría una ex miss Perú que soy, que reine la paz mundial”, agregó contundentemente.

Samantha Batallanos sobre sus pretendientes

Por otro lado, Samantha Batallanos aseguró que no le interesa conocer a ningún hombre, a pesar de los pretendientes que pueden llegar a su vida.

“No está en mis prioridades. Mi enfoque es crecer en todo sentido y no es que necesite a alguien para lograrlo. Ni económica ni emocionalmente. Estoy logrando todos mis propósitos y este 2025 tengo grandes proyectos de internacionalización y creo que mi atención debe estar netamente allí, no en chiquillos”, concluyó la modelo.