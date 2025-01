La modelo y exreina de belleza Samantha Batallanos respondió con contundencia a los comentarios realizados por Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, durante su programa de espectáculos. Villavicencio hizo una declaración que Samantha consideró despectiva y ofensiv. Esta situación generó la indignación de la modelo, quien no dudó en pronunciarse al respecto y exigir una disculpa pública.

Samantha Batallanos exige disculpas públicas y sanción para Kurt Villavicencio

Todo comenzó cuando Kurt Villavicencio, durante una entrevista con el boxeador Jonathan Maicelo, mencionó su opinión sobre imágenes en las que Samantha Batallanos aparece junto a ‘Neutro’. “Esas imágenes con Neutro me sorprendieron; a la pobre chica la estaban ofreciendo como cualquier cosa, y es una dama y una mujer”, señaló el conductor de televisión. Estas palabras, calificadas por Batallanos como una falta de respeto, provocaron su reacción inmediata.

Samantha Batallanos no tardó en manifestar su molestia y desaprobación hacia las declaraciones de Villavicencio. A través de un mensaje público, la modelo expresó su indignación: “Qué desafortunado el comentario que tuvo hacia mi persona. Como periodista, te me caíste totalmente porque estás lleno de prejuicios. Me parece una agresión a mi persona que me estés discriminando así, ninguneándome por mi comportamiento. Yo soy una mujer libre y hago lo que quiero con mi sexualidad porque me da la gana. No le debo nada a nadie y estoy soltera”.

Samantha Batallanos no se limitó a expresar su descontento, sino que también solicitó que Kurt Villavicencio asuma responsabilidad por sus palabras y ofrezca una disculpa pública.

“Espero tengas la decencia de ofrecer disculpas públicas a mi persona porque estoy ofendida. Esa es nuestra TV peruana, un impresentable de quinta bien sentado hablando con mi agresor de temas frívolos y denigrando mi persona como mujer”, declaró, mostrando su indignación ante la situación.