Un video que ha causado revuelo en las redes sociales muestra a Jonathan Maicelo y Nadeska Widausky compartiendo un apasionado beso, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Este acontecimiento se produce meses después de la ruptura del boxeador con Samantha Batallanos.

Recordemos que en septiembre de 2024, Samantha Batallanos anunció nuevamente el fin de su relación con Jonathan Maicelo, citando “diferencias de carácter” como la razón de la ruptura. Sin embargo, al parecer, el boxeador ya se habría olvidado de la modelo, pues fue visto muy cariñoso con Nadeska Widausky.

El impactante beso de Jonathan Maicelo y Nadeska Widausky

Nadie se imaginaría que Jonathan Maicelo sería visto besando a Nadeska Widausky a pocos meses de haber concluido su romance con Samantha Batallanos, además de la denuncia que interpuso la modelo en 2023, acusando al boxeador de agresión física y psicológica.

El tiktoker Ric La Torre compartió un video en sus plataformas donde evidencia a Jonathan Maicelo muy cariñoso con Nadeska Widausky, ya que ambos se dieron un beso. Al parecer, este video habría sido grabado por el boxeador, lo que ha despertado rumores de un aparente romance entre ambos.

Aún no se ha confirmado si Jonathan Maicelo mantiene una relación con la reconocida modelo; sin embargo, las fotografías evidenciarían su gran cercanía. Al parecer, la rinoplastia que se hizo el boxeador hace algunas semanas lo habría favorecido en el ámbito amoroso.

Samantha Batallanos termina con Jonathan Maicelo

Después de que Samantha Batallanos fuera vista ingresando a un reconocido hotel en compañía del empresario José Luis García Limo, la modelo ofreció una entrevista a la producción de ‘Magaly TV, la firme’, donde confirmó que su relación con Jonathan Maicelo había llegado a su fin.

“No, no estoy con él. Por eso que yo no he hecho nada malo. Terminamos por diferencias de carácter. Nada grave como la vez pasada, no, eso no... me he equivocado varias veces, pero la vida te demuestra dónde tienes que estar. Pero bueno, la vida te demuestra dónde tienes que estar, pone a cada uno en su nivel, ahora a escoger bien nomás”, detalló la modelo en aquella oportunidad.