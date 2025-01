Rodrigo González rechaza polémica obra teatral de la PUCP, 'María Maricón': "Es una falta de respeto”

El presentador de 'Amor y fuego', Rodrigo González, ha generado controversia tras manifestar su rechazo hacia la obra teatral 'María Maricón', que iba a ser presentada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). González cuestionó la utilización de la imagen de la Virgen María para promocionar el evento, considerándola una falta de respeto hacia los símbolos religiosos.

Rodrigo González se muestra en contra de controversial obra teatral 'María Maricón'

Durante su programa, Rodrigo González expresó su descontento asegurando que los símbolos religiosos y patrios nunca deben ser utilizados como objeto de burla, independientemente de las creencias o posiciones políticas de las personas. "Los símbolos religiosos, los símbolos patrios, no pueden ser nunca utilizados como un motivo de burla, ni mucho menos creer que eso es transgresión, es libertad, porque es una falta de respeto", indicó el presentador.

El popular 'Peluchín' amplió su argumento al señalar que, aunque no se compartan las creencias religiosas, el respeto hacia estos símbolos debería prevalecer. "Aunque no seas religioso, es una falta de respeto inaceptable. Es como que porque no seas patriota, ¿vas a aceptar que una persona escupa a tu bandera? No. Los símbolos se respetan, puedes estar en desacuerdo, tener ideas en contra, pero la armoniosa convivencia radica en el respeto por pensar distinto", comentó.

El comentario de Rodrigo González también abordó una problemática social más amplia, señalando que eventos como este contribuyen a la generalización de la comunidad LGBT. Según el presentador, el uso de símbolos religiosos en contextos que muchos consideran irrespetuosos afecta negativamente la percepción pública sobre toda una comunidad. "Lo que es peor es que por gente que no piensa como uno, se mete en el mismo saco a toda una comunidad", señaló.