La figura mediática, Paloma de la Guaracha sorprendió a todos al lanzar fuertes acusaciones contra Yolanda Medina. En una transmisión en vivo de TikTok, la actriz cómica aseguró que la líder del grupo ‘Alma Bella’ habría recurrido a la brujería con la finalidad de perjudicar la relación entre el futbolista Christian Cueva y su aún esposa, Pamela López.

Además, Paloma de la Guaracha también involucró a Pamela Franco, pareja actual de Christian Cueva, como quien estaría detrás de estas acciones. Según explicó, el mismo brujo confirmó que las fotografías de la pareja afectada fueron entregadas por Yolanda Medina, según lo expuesto en el portal Instarándula de Samuel Suárez.

Paloma de la Guaracha revela cómo se enteró de la brujería a Cueva y Pamela López

Durante una conversación en TikTok junto con Marisol, Paloma de la Guaracha compartió cómo descubrió los supuestos trabajos de brujería realizados por Yolanda Medina. La actriz cómica afirmó que visitó al mismo brujo al que Yolanda habría acudido y encontró evidencias contundentes, incluyendo las fotografías de Christian Cueva y Pamela López.

“El brujo me mostró las fotos de ellos en la mesada. También me dijo que Yolanda Medina acababa de irse y que había realizado maldiciones,” reveló Paloma. Además, aseguró que el objetivo de la brujería era distanciar a Christian de su esposa, Pamela López, y hacerlo caer perdidamente enamorado de Pamela Franco.

Según las declaraciones de Paloma, esta situación explica por qué Christian Cueva habría cambiado su comportamiento, dejando de lado a su familia y enfocándose por completo en su relación con Pamela Franco. En el mismo video, Marisol también intervino y afirmó que cree en la existencia de la brujería. “Desde que existe el diablo, existe la maldad. Esto no es algo nuevo,” comentó la cantante.

¿Qué tiene que ver Pamela Franco en la brujería que reveló Paloma de la Guaracha?

Una de las revelaciones más impactantes fue la supuesta participación de Pamela Franco en estos actos de brujería. Según Paloma de la Guaracha, la cumbiambera habría enviado a su amiga Yolanda Medina a realizar los trabajos de brujería para conquistar por completo a Christian Cueva y lograr que él olvidara a su esposa y a sus hijos.

“El mismo brujo me confirmó que fue Pamela Franco quien la mandó. Por eso Cueva está tan enamorado de ella y ya ni ve a sus hijos,” detalló Paloma. La actriz cómica también le aseguró a Samuel Suárez que no teme a posibles acciones legales por parte de Yolanda Medina o Pamela Franco. “Yo no tengo miedo. Todo lo que digo es porque el brujo me lo confirmó. Además, yo misma vi las pruebas,” declaró.