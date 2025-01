Christian Cueva y Pamela Franco preocupan a sus seguidores tras ser captados en un hospital de Chimbote. La pareja, que inició el 2025 por todo lo alto en concierto, fue vista en un centro médico. Aunque algunos testigos aseguran que su visita fue para acompañar a un familiar, hasta el momento no hay declaraciones oficiales de ninguno de los dos.

Las imágenes, difundidas por la cuenta Instarándula de Samuel Suárez, muestran a la cantante y el futbolista interactuando con personas en el hospital y observando a un paciente en camilla. La sorpresiva aparición de la pareja ha despertado especulaciones entre usuarios de redes sociales y seguidores, quienes esperan que no se trate de una emergencia médica.

Christian Cueva y Pamela Franco son captados en hospital de Chimbote

La cuenta de Instarándula compartió imágenes exclusivas en las que se ve a ambos en el hospital de Chimbote. Samuel Suárez indicó que varias internautas en el hospital informaron sobre la presencia de Christian Cueva y Pamela Franco en el lugar, sin embargo, aclaró que no hay detalles adicionales sobre la pareja.

“Hace instantes varias 'ratujas' me reportan la visita de Pamela y Cueva al hospital. Esperemos nada delicado. Todas las 'ratujas' informándome sobre la sorpresiva visita de Pamela y Cueva al hospital de Chimbote. Me escriben diferentes teorías, pero hasta no tener la información exacta solo compartiremos imágenes”, escribió Samuel Suárez.

Aunque no se han confirmado detalles oficiales sobre su presencia en el hospital, algunos testigos indican que ambos fueron a visitar a un familiar. Los presentes en el hospital no dudaron en reconocer a los artistas y les brindaron saludos, lo que provocó que ambos respondieran de manera cordial. Sin embargo, tanto Pamela Franco como Christian Cueva no se pronunciaron al respecto.

Christian Cueva y Pamela Franco pasaron Año Nuevo en concierto

El futbolista y la cumbiambera celebraron la llegada del nuevo año con un espectacular concierto en la Plaza de Acho, conocido como el 'Fiestón de Año Nuevo'. El evento, que reunió a miles de personas, estuvo marcado por la energía desbordante de los artistas y su innegable química sobre el escenario.

Durante la presentación, la interpretación de “El cervecero”, uno de los temas más populares de la cumbiambera, fue uno de los momentos más esperados por el público. Pamela Franco y Christian Cueva, quienes recientemente hicieron oficial su relación, siguen facturando en la música.