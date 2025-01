José María Yzazaga, creador del conocido tema ‘El cervecero’, le ha dado un ultimátum a Christian Cueva para que cumpla con pagarle lo que le corresponde, luego de que acordaron que Pamela Franco y el futbolista podían utilizar su canción para fines comerciales. “Si en caso él no responde durante esta semana, bueno, entonces yo procederé legalmente”, sentenció en una entrevista con ‘América espectáculos’.

En noviembre de 2024, José María Yzazaga otorgó permiso a Pamela Franco y Christian Cueva para interpretar ‘El cervecero’, tras llegar a un acuerdo. Sin embargo, el reciente incumplimiento de Cueva ha provocado un nuevo conflicto entre las partes implicadas.

¿Qué dijo sobre el incumplimiento de Cueva?

El creador de ‘El cervecero’, José María Yzazaga, reveló al programa ‘América espectáculos’ que le ha dado una última oportunidad a Christian Cueva antes de iniciar acciones legales en su contra, por no cumplir el acuerdo que pactaron hace meses, ya que hasta el momento no le han pagado lo que le corresponde.

“Desconozco, lo he llamado y todo, pero debería haber una explicación que no pudo dar por ‘x’ motivos o algo, una disculpa o no sé. Creo que eso es importante en él, pero no lo realizó. Ahorita estoy en espera, los abogados de Apdayc ya saben de toda esta problemática, no de ahora, sino desde antes”, señaló al inicio.

En esa misma línea, el músico aseguró que si Christian Cueva no se comunica con él en estos días, iniciará una demanda contra el futbolista por incumplimiento.

“Yo siempre he querido arreglar salomónicamente, sin necesidad de llegar a las instancias judiciales, pero simplemente ahora estoy a la espera. Le mandé un mensaje el día de ayer, espero que me responda, y si en caso él no responde durante esta semana, bueno, entonces yo procederé legalmente”, añadió tajantemente.

Jose María Yzazga incómodo por incumplimiento

Por otro lado, José María Yzazaga no dudó en mostrarse incómodo por la situación, luego de que Christian Cueva decidiera no cumplir con lo acordado, tras la autorización de la interpretación de la canción ‘El cervecero’.

“Hay que cumplir el acuerdo, así como yo he cumplido con ellos. Yo les he dado un permiso para que ellos puedan grabar la canción, la puedan cantar, la puedan promocionar por redes sociales. Yo cumplí con ellos, pero él no cumplió conmigo y, si alguien no cumple, yo creo que, como cualquier persona, uno debe proceder”, finalizó.