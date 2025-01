La tarde del sábado 11 de enero, el reconocido boxeador Jonathan Maicelo estuvo involucrado en un controversial incidente en un restaurante de la ciudad de Satipo, en la región de Junín. El enfrentamiento ocurrió tras coincidir con Franklin Limas Salas, campeón nacional de boxeo, a quien la expareja de Samantha Batallanos propinó una sorpresiva cachetada. Este acto generó críticas generalizadas tanto por la violencia física como por las posteriores declaraciones del pugilista chalaco.

Maicelo justificó su comportamiento ante los medios de comunicación, señalando que Limas había hablado en su contra públicamente. “Él ha despotricado contra mi persona, que no soy un ejemplo”, comentó visiblemente alterado, antes de abandonar el lugar. Por su parte, Franklin Limas, quien no respondió a la agresión, admitió que su actitud previa pudo haber provocado el altercado. “Me dejé influenciar por comentarios de terceros. Jamás esperé una reacción tan agresiva”, mencionó.

¿Cuál fue la respuesta de Jonathan Maicelo tras agredir a Franklin Limas?

Lejos de disculparse, el boxeador Jonathan Maicelo utilizó su cuenta de Instagram para emitir una respuesta cargada de sarcasmo y compartir imágenes del momento de la agresión. En un video publicado en sus historias, se observa a Franklin Limas lanzando comentarios desafiantes hacia Maicelo: “Maicelo le mete cachetadas a todo el mundo, pero nosotros somos rápidos y habilidosos. Conmigo no vas a poder. Más bien, te reto a un round”.

Acompañando el material audiovisual, Maicelo escribió la frase “pipipi” como descripción, restando importancia al enfrentamiento y burlándose de las palabras de Limas. Este gesto incrementó aún más la controversia en redes sociales, donde el público se dividió entre críticas al comportamiento de Maicelo y cuestionamientos a la actitud previa de Franklin Limas.

¿Qué dijo Franklin Limas sobre Jonathan Maicelo?

Previo a la llegada de Jonathan Maicelo a Satipo, Franklin Limas generó expectativa sobre el encuentro al lanzar un desafío público, invitándolo a subirse al ring para demostrar su capacidad como boxeador. "Maicelo llega mañana a Satipo (...) Estamos muy preparados. Te espero, Maicelo, no 'arrugues'. Quiero pelear un solo asalto para demostrar todo mi talento y mi destreza en el boxeo", declaró el deportista durante una entrevista para el medio 'Tsame tu revista'.

Además, cuando se le preguntó sobre la reciente cirugía estética a la que se sometió Maicelo, el boxeador satipeño expresó su desacuerdo con este tipo de procedimientos. "Para operarse el rostro hay que quererse. Hay que tener autoestima y quererse como somos. Yo no me operaría por nada porque yo me siento bien como me veo y me quiero", comentó.