La exreina de belleza y directora de certámenes, Jessica Newton, ofreció una entrevista a Milagros Leiva en el programa 'Vida y Milagros', donde reveló detalles sobre su vida personal, su éxito en los certámenes de belleza y su polémica relación con Magaly Medina. La amistad entre ambas figuras públicas, en su momento cercana, se fracturó hace algunos años tras fuertes críticas de Medina hacia la familia de Newton.

El distanciamiento comenzó luego de que la conductora de 'Magaly TV, la firme' hiciera comentarios sobre Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Newton, y su esposo, el cantante Deyvis Orosco. Los señalamientos incluyeron acusaciones de abandono de mascotas, críticas sobre una segunda propuesta de matrimonio y cuestionamientos hacia su rol como padres. Pese a estas diferencias, Newton sorprendió al hablar positivamente de su vínculo con Medina, dejando claro que aún la considera una persona importante en su vida.

¿Qué dijo Jessica Newton sobre su amistad con Magaly Medina?

En la entrevista, Jessica Newton fue directa al referirse a Magaly Medina. “Yo la consideraba mi amiga, sí… ¿Ahora cómo la consideras? Una amiga. Es que tú no dejas de querer”, expresó. Newton explicó que no se trata de buscar un acercamiento, sino de reconocer el valor que tuvo la relación en su momento: “Hay amistades que, en el tiempo que funcionaron, funcionaron bien”.

La ex reina de belleza lamentó que su amistad terminara a través de mensajes en lugar de una conversación directa. “Me habría gustado poder sentarnos a hablar y resolver nuestras diferencias, pero no se dio así”, comentó.

¿Cómo surgió la amistad entre Jessica Newton y Magaly Medina?

Por su parte, Magaly Medina ha minimizado su relación con Jessica Newton en entrevistas recientes. Durante una conversación con Kurt Villavicencio, la conductora explicó que su vínculo surgió por la amistad entre sus esposos. “Mi esposo se vinculó con el esposo de ella. Entonces era: ‘Magaly, vamos a almorzar con ellos’. Así surgieron los encuentros”, relató Medina.

Además, la 'Urraca' reveló que su entorno le había advertido sobre Newton desde el inicio. “Mi productor Ney Guerrero me decía: ‘No da puntada sin hilo, no te acerques mucho a ella’”, recordó. Sin embargo, la conductora enfatizó que actualmente no mantienen ningún tipo de relación más allá de un saludo cordial cuando coinciden.