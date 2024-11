Magaly Medina reveló que Ney Guerrero le advirtió sobre amistad con Jessica Newton: “No te acerques a ella”

En una reciente entrevista, Magaly Medina confesó que su exproductor Ney Guerrero le advirtió que no se acercara a Jessica Newton, dejándole entrever que existían algunos riesgos al estar en el entorno de la empresaria.

Ney Guerrero le advirtió a Magaly Medina



Magaly Medina, reconocida como la figura más controvertida de la televisión peruana, se pronunció en una reciente entrevista con Kurt Villavicencio en el programa ‘Todo se filtra’. Durante su conversación con ‘Metiche’, la periodista compartió detalles sobre el vínculo que tuvo con Jessica Newton, quién fue su amiga durante algunos años.



En esa misma línea, Magaly Medina confesó que en su momento llegaron a advertirle que no se acerque a Jessica Newton, por todo lo que sabían sobre la exreina de belleza. Al parecer querían evitar que la periodista se lastimara con esa amistad.

“Sí, me lo advirtió gente que trabajó con ella y que son personas que son amigas mías. Ney (Guerrero) fue el primero que me advirtió. Me dijo: ‘Ella no da puntada sin hilo. No te acerques a ella’”, detalló la ‘Urraca’.



¿Por qué Magaly Medina no escuchó la advertencia?



A pesar de la advertencia recibida, Magaly Medina decidió acercarse a Jessica Newton, pero en la entrevista resaltó que este contacto no se debió únicamente a una conexión personal, sino que también estuvo influenciado por la relación profesional entre sus esposos.

“En el ambiente del notariado, de mi esposo, el esposo de ella se vinculó con mi esposo. Entonces era: ‘Magaly el fin de semana, vamos a ir a almorzar con fulanito y su esposa’. Resulta que la esposa era Jessica Newton”, señaló la presentadora.



La ‘Urraca’ expresó su opinión acerca de su papel como esposa, señalando que en ciertas ocasiones es necesario asistir a eventos sociales junto a su esposo, a pesar de que no siempre disfrute de esa compañía.

“Mi esposo es muy amiguero, y soy su esposa, tengo que acompañarlo a sus compromisos sociales. No soy solo Magaly Medina, el personaje de televisión, sino también tengo un esposo en mi vida particular”, concluyó al respecto.