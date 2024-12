Miguel Bayona no descarta regresar con Janet Barboza algún día. Foto: Facebook

Después de que la expareja de Janet Barboza lanzara su libro, fue consultado sobre la posibilidad de retomar su relación con la conductora, donde Miguel Bayona no descartó una posible reconciliación algún día.



¿Quiere volver con Janet Barboza?



Recientemente, Miguel Bayona, quien fue pareja de Janet Barboza hace unos años, expresó su gratitud al público peruano desde su residencia en Estados Unidos, donde vive desde hace tres años. El escritor agradeció a los lectores por su interés en su libro ‘Rosita’ y destacó que la ‘Rulitos’ ha sido fundamental en su desarrollo personal y profesional. Cabe señalar que ambos mantienen una buena relación, a pesar de la separación.

“Claro, somos muy buenos amigos. Todos saben que nuestra relación no se terminó porque no había amor, sino porque tenía que salir para buscar nuevas oportunidades laborales por el bienestar de mis hijos. Para nadie es un secreto que en la pandemia Janet y yo vendíamos naranjas”, destacó en entrevista con el diario Trome.



En esa misma línea, Miguel Bayona no dudó en destacar las cualidades de Janet Barboza, dejando entrever que no descarta regresar con la conductora en algún momento.



“Janet ha sido la mujer que me ayudó a crecer en todos los aspectos. Lo nuestro fue maravilloso (...) Uno nunca sabe qué puede pasar. Janet es extraordinaria, una gran mujer, talentosa, culta, versátil, por eso tiene tanto éxito”, finalizó sobre su expareja.



Janet Barboza sobre el libro de su expareja



Por otro lado, hace unos días, Janet Barboza aclaró que aún es amiga de su expareja Miguel Bayona, quien lanzó su libro ‘Rosita’ y relata un amor adolescente. La conductora expresó en ‘América hoy’ su tristeza al saber que no la mencionaron en la dedicatoria.

“Es mi gran amigo. Lanzó su libro ‘Rosita’ (...) Me puse un poco triste porque, como corresponde, le dedicó el libro a su familia, pero me hubiera gustado que ahí de codo... que me dedique algo”, mencionó ante la sorpresa de sus compañeros.

Recordemos que en 2022, Janet Barboza comunicó el fin de su relación de cinco años con Miguel Bayona, quien optó por trasladarse a Estados Unidos. La conductora mostró su descontento con la situación, afirmando: “No se puede tapar el sol con un dedo. Llevar una relación a distancia es complicado; si es difícil tener a alguien al lado, imagínate mantenerlo a la distancia”.