En medio de las polémicas declaraciones sobre Flor Polo, Susy Díaz sorprendió al anunciar que se amistó con ella después del comunicado de su hija en el que desmiente las afirmaciones de su madre sobre deudas y responsabilidades familiares. Durante su aparición en 'América hoy', la excongresista también fue consultada sobre el tema por Janet Barboza, quien intentó profundizar en los detalles de la reconciliación, pero la excongresista dejó claro que no permitirá más confrontaciones.

Como se recuerda, Florcita Polo había responido a los comentarios de su madre, quien había afirmado que ella había descuidado a su familia y tenía deudas. La hija de Susy Díaz aclaró que esas acusaciones sobre deudas y falta de responsabilidad no son ciertas. "No estoy endeudada ni descuidando mis responsabilidades", afirmó.

Susy Díaz se reconcilió con su hija Flor Polo: "Me abrazó cuando llegué de viaje"

Susy Díaz reveló que logró reconciliarse con Florcita Polo, tras semanas de tensas declaraciones públicas. La excongresista, quien fue consultada por 'América Hoy' sobre el comunicado de su hija, aseguró que a su regreso de un viaje, ambas se dieron un fuerte abrazo. “Mi hija me abrazó cuando llegué de viaje (...), quiero paz y tranquilidad, no me van a hacer pelear con mi hija, una lluvia de bendiciones”, expresó y puso fin a las disputas públicas.

Además, Susy Díaz expresó que no estaba dispuesta a reavivar la polémica sobre su hija Florcita, ya que Janet Barboza insistía en las afirmaciones que había hecho sobre ella. Ante esto, Susy se limitó a responder únicamente sobre sus proyectos personales. "Pregúntenme a mí de mi vida. Ella es la que tiene que responder de su vida. Yo también tengo vida, ¿o no tengo vida?", añadió.

Susy Díaz confronta a Janet Barboza por su hija Flor Polo

Durante el programa 'América hoy', Janet Barboza, no dejó de insistir a Susy Díaz sobre las controversiales afirmaciones de la excongresista hacia su hija por la participación en el Miss Mundo Latina Perú 2024. “No me van a hacer pelear con mi hija. Pregúntenme a mí de mi vida, ella es la que tiene que responder sobre su vida. Yo también tengo vida, ¿o no tengo vida?”, afirmó la excongresista.

Además, Susy Díaz señaló que no confirmó ni desmintió su presencia en el concurso de belleza que se celebrará el 7 de diciembre, en el cual su hija competirá representando a Ica y es una de las principales favoritas para ganar la corona y convertirse en la nueva reina.