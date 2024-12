Yahaira Plasencia hizo una aparición en el set de ‘América hoy’, donde protagonizó un momento de tensión con la conductora Janet Barboza. Durante la conversación, la cantante afirmó que, dado su vínculo de amistad con el programa, este debería ofrecerle su apoyo.



Sin embargo, la respuesta de Janet Barboza no se hizo esperar y, con firmeza, le recordó que el respaldo no se otorga por la amistad, sino por el mérito y la profesionalidad. Este tenso momento quedó plasmado en vivo, pues la salsera intentó defenderse.



Yahaira Plasencia y Janet Barboza se enfrentan en vivo



Yahaira Plasencia, tras haber tenido actitudes desafiantes hacia sus reporteros, optó por presentarse en el set de ‘América hoy’ este miércoles 11 de diciembre. Aunque al principio mostró una actitud positiva, la situación cambió rápidamente tras los comentarios que incluyó Janet Barboza. La cantante se quejó sobre la cobertura que el programa matutino realizó sobre ella, por lo que no dudó en responder tajantemente, generando un tenso intercambio entre ambas.

“Suficiente con mi palabra y les digo que ya alquilé, ustedes son mis amigos y me tienen que creer”, resaltó la salsera, dejando entrever que la amistad debería estar por encima de cualquier crítica que puedan hacerle en el programa.



No obstante, Janet Barboza la ‘cuadró’ en vivo y mantuvo firme su postura respecto a la situación, afirmando que no mantiene ningún tipo de amistad con Yahaira Plasencia.



“Yo no soy tu amiga; acá me contratan para ser objetiva y ser imparcial (…) Yo vivo por Gisela, no vivo por ti ni por Sergio. Nuestro equipo hace nuestro trabajo, no tenemos por qué cubrirte nada ni a ti ni a nadie. Sergio George es un empresario; para mí eres una gran artista, maravillosa, te tiran hate. No sabes diferenciar el tema profesional y el tema personal”, expresó la conductora, enojada.

Yahaira Plasencia se defiende tras rumores de un vínculo con Sergio George



Por otro lado, Yahaira Plasencia decidió romper el silencio y contestó con firmeza, afirmando que en diversas ocasiones las opiniones expresadas en el programa ‘América hoy’, especialmente las de Janet Barboza, carecen de fundamento y no están respaldadas por evidencias fehacientes.

“A ustedes les tengo cariño y respeto, a pesar de que han metido la pata diciendo cosas que no son, sobre todo tú, Janet. Yo debo tener 6 o más años en televisión y tú el doble o el triple. Una cosa es decir las cosas como son y otra es insinuar cosas que no son, sin pruebas”, señaló la salsera en vivo.