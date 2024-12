En un tenso momento en 'América hoy', Janet Barboza mostró su incomodidad con Leysi Suárez al interrumpir su reporte en vivo. El incidente ocurrió mientras Leysi presentaba un enlace desde Caquetá, Colombia, sobre vestidos de promoción. Suárez cometió un error al estar en un stand de prendas para niñas en lugar de mostrar los vestidos de promoción adecuados.

El error de Leysi fue notorio cuando ella preguntó por un modelo "en modo sirena", sin saber que ese modelo solo estaba disponible para madres y no para niñas, lo que generó confusión. Al percatarse de su error, Leysi intentó tomarlo con humor, diciendo: "Este es modo niña, Janet, me he puesto modo niña. Yo pensé que era para señorita. Lo más importante es que he entrado", tratando de aligerar la situación. Sin embargo, la respuesta de Janet Barboza fue muy diferente.

Janet Barboza corta en vivo a Leysi Suárez

Visiblemente molesta, Janet Barboza interrumpió el enlace y le lanzó una dura crítica a su compañera. "Leysi, ¿has preparado tu reporte? ¿Has averiguado los vestidos que son de promoción?", le preguntó de manera incisiva. Barboza le recriminó que, a pesar de estar constantemente en streaming, no estuviera lo suficientemente preparada para el reporte, algo que, según ella, era evidente. "Esta nota es para ver vestidos de promoción y te pones vestido de bautizo", agregó Barboza, sin ocultar su descontento.

El desencuentro entre ambas conductoras se agudizó cuando Barboza también hizo referencia al polémico video de Leysi Suárez con 'Diealis', un streamer que ha sido acusado por sus exparejas de agresión. "En tanto streaming y no preparas bien tu reporte. (...) Leysi, gracias", arremetió la conductora, pidiendo a la producción que corte el enlace.

A pesar de la dura crítica de Janet Barboza, Leysi Suárez trató de mantenerse calmada durante el enfrentamiento. Si bien no respondió directamente en ese momento, su intento de restarle importancia al error y su actitud relajada contrastaron con la molestia evidente de Barboza.