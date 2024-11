La salsera Yahaira Plasencia ha generado controversia tras sus declaraciones sobre su estadía en Miami, donde asistió a los Latin Grammys. Mientras ella afirmaba haberse alojado en un Airbnb, el productor musical Sergio George la desmintió, y reveló que se quedó en su departamento. La situación ha dejado a muchos sorprendidos.

En una reciente comunicación con el programa 'América hoy', Sergio George aclaró la situación, y aseguró que la artista peruana estuvo en su hogar durante su visita a la ciudad estadounidense. “Yo tengo un departamento en el que nos quedamos, grande, había dos recámaras, cocina, comedor, con su amiga (...) Les dije ‘quédense acá'. La amistad es eso, solo se quedó el día del show”, explicó el productor.

Sergio George desmiente a Yahaira Plasencia

En una entrevista exclusiva para 'América hoy', Yahaira Plasencia afirmó que alquiló un Airbnb en Miami para prepararse para su evento. Sin embargo, Sergio George la contradijo al asegurar que ella estuvo en su departamento, donde su habitación estuvo ocupada por el equipo de la cantante.

"Yo tengo un departamento en el hotel en el que nos quedamos, grande, grandísimo. Habían dos recámaras. El día del show se cambian aquí, ella con su amiga Nani, en mi habitación, habían estilistas, maquillista de ella. ¿Por qué no? Somos amigos, quédate acá. La amistad es eso", expresó inicialmente el productor.

(¿Se quedó en tu departamento entonces?) "Solamente el día del show, eso sí, porque teníamos tres camas. Ellas estaban por su lado, yo estaba por mi lado. Yo no escondo nada. Yahaira no quiere que se sepa eso por miedo a qué van a decir en Perú, pero a mí no me importa qué van a decir en Perú, es la verdad", añadió Sergio George.