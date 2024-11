La participación de Yahaira Plasencia junto al productor musical Sergio George en las galas de los Latin Grammy 2024 ha desatado una serie de comentarios y rumores en redes sociales. Se sabe que la salsera no estaba nominada para ninguna categoría, por lo que pasó como una invitada del reconocido productor, lo que ha generado más especulaciones sobre la relación que existe entre ambos.

Yahaira Plasencia se defiende ante críticas



Fue así que Yahaira Plasencia decidió utilizar sus redes sociales para aclarar ciertos comentarios que consideró malintencionados, donde señaló que su asistencia a los Latin Grammy 2024 fue por elección personal y porque le mencionó a Sergio George que quería asistir al importante evento musical.



“Yo fui a Miami por los Latin Grammy porque quería estar en estos premios y se lo comenté a Sergio. Es un gran amigo al cual respeto muchísimo. Hemos ido a muchos premios juntos, y cada vez que vamos siempre hay este tipo de comentarios. No voy a repetir lo que se dice porque me parece totalmente fuera de lugar y malísimo”, confesó la salsera en sus historias de Instagram.

En esa misma línea, Yahaira Plasencia aclaró que no compartió habitación con Sergio George, como se especula, pero sí aceptó que se arregló en el departamento del productor porque se encontraba más cerca del evento.



“Me fui a Miami con el departamento ya alquilado. El único día que nos movimos al departamento de Sergio fue el día de los premios, porque todos nos alistamos ahí. Yo estaba en la habitación que él me asignó con la peinadora y la maquilladora. Igual, no lo veo nada de malo, somos amigos, nos respetamos y hay un cariño grande”, agregó.

Yahaira Plasencia pagó todos sus gastos



Por otro lado, Yahaira Plasencia, como evidencia de su alojamiento en un Airbnb, presentó un recibo de pago que utilizó durante su estancia. La salsera enfatizó que se hizo cargo de todos los costos asociados a su viaje.

“A mí nadie me ha pagado nada. Yo me he costeado mi pasaje, mi depa, y he pagado mis cosas durante los tres días que estuve ahí. Así que, por favor, dejen de hablar cosas que no son. Sergio y yo somos amigos, nos respetamos y trabajamos juntos”.