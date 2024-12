Yahaira Plasencia, una de las artistas más representativas de la salsa en el Perú, visitó recientemente el programa 'Amor y fuego' y ofreció una entrevista en la que abordó distintos temas de interés público. Entre ellos, compartió nuevos detalles sobre su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, con quien convivió durante el 2020, en plena pandemia por el Covid-19.

En el programa de espectáculos de Willax, la intérprete relató los desafíos que enfrentó en el extranjero, desde la convivencia con el entonces deportista hasta los problemas de salud que casi le cuestan la vida. “Casi me voy para la otra”, expresó con contundencia al referirse a una intervención médica que la mantuvo hospitalizada durante dos meses.

Yahaira Plasencia confiesa que se sometió a delicada operación en Rusia en 2018

La cantante recordó que su estancia en Rusia, que inicialmente iba a ser corta, se extendió a ocho meses debido a las restricciones de viaje impuestas por la pandemia de Covid-19. Durante ese tiempo, Yahaira Plasencia enfrentó graves complicaciones renales que requirieron una intervención quirúrgica. “Sí, conocí algo de Rusia, pero no se podía salir mucho. Aparte, yo me enfermé, me enfermé de los riñones y estuve internado 2 meses. (¿En Rusia?) Sí, en Rusia, casi me voy para la otra”, explicó Plasencia ante la sorpresa de Gigi Mitre.

La salsera destacó que Jefferson Farfán estuvo a su lado durante este complicado momento. “Él es una persona muy caballerosa, siempre buena onda y muy atento”, comentó. Sin embargo, no todo fue sencillo, y esta etapa marcó un antes y un después en su relación.

Además de los problemas de salud, la cantante enfrentó los retos de adaptarse a un país extranjero, el clima extremo de Rusia y las barreras culturales. A pesar de todo, Plasencia asegura que esta experiencia le dejó importantes lecciones de vida.