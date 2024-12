Flor Polo brilló en el certamen Miss Mundo Latina Perú 2024 al conseguir el segundo lugar y obtener el título de Miss Turismo. Este logro le brindará la oportunidad de desempeñar un papel importante en la promoción cultural y turística. No obstante, Susy Díaz impactó al contar que su hija no va a poder cumplir con las obligaciones de su reinado.

Flor Polo tiene el pasaporte vencido, pese a ser coronada como Miss Turismo

En un video compartido en sus redes sociales, Florcita Polo mostró su alegría por haber recibido el título de Miss Turismo. Además de la corona, que reconoció su esfuerzo en el certamen, también obtuvo la oportunidad de viajar por todo el Perú y, según comentó, incluso a nivel internacional, con el fin de promover el turismo en el país.

"Amores, lo logramos. Aquí está mi corona, estoy emocionada y nos vamos a ir por todo el Perú y por todo el mundo. La verdad es que estoy muy contenta con todos mis seguidores que me motivan a seguir adelante, a luchar y a cumplir todos mis sueños. Gracias, Perú. Gracias, Lima. Gracias, Ica. Estoy muy feliz de representar al Perú. Gracias", declaró la influencer.

No obstante, esto no se haría realidad. Y es que Susy Díaz fue la más reciente invitada a 'América hoy', donde reveló que su hija Florcita no podría viajar debido a que su visa y su pasaporte se encuentran vencidos. "Hay que aceptar la voluntad de Dios y Dios la puso en el segundo lugar en Miss Turismo", dijo en un inicio la excongresista. "Y le dije: "Flor, tu pasaporte venció, tu visa también, ahora tienes que hacer todos los trámites porque en cualquier momento te mandan a Miami", expresó Susy, entre las risas de los demás presentadores.