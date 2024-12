Flor Polo respondió a las recientes declaraciones de su madre, Susy Díaz, quien aseguró que alguien se estaba aprovechando económicamente de su hija. La joven reina de belleza, coronada recientemente como Miss Turismo en el certamen Miss Mundo Latina Perú 2024, aclaró que no mantiene a su pareja y desmintió rotundamente los rumores.

En una entrevista con 'América Espectáculos', Florcita explicó que su relación se basa en el amor y el respeto, y aseguró que su compañero la apoya de manera incondicional. A pesar de la polémica desatada por su madre, la hija de Susy Díaz se mostró feliz y enamorada de su nueva pareja, quien la motivó a participar en el certamen.

Flor Polo aclara que no mantiene a su pareja

"Yo no mantengo a nadie ni nada, la persona que está conmigo me quiere, me respeta y no tiene nada que ver en esas cosas", expresó Florcita, quien también se mostró feliz y enamorada de su nueva pareja, agradeciendo su apoyo en su camino hacia el certamen de Miss Mundo Latina Perú 2024. Además, se comprometió a seguir contribuyendo al hogar y demostrar que puede lograr todo lo que se propone.

Marco Polo se pronuncia sobre la pareja de Florcita

Marco Polo, hermano de Flor, también se pronunció sobre las declaraciones de Susy y la relación de su hermana. Aunque el joven mostró su orgullo por el título de Miss Turismo obtenido por Flor, prefirió no emitir una opinión sobre lo que su madre había dicho respecto a su nueva pareja. "Todo lo que apruebe mi hermana, pues yo estoy para acompañarla", afirmó Marco, dejando claro su apoyo a las decisiones de Flor.