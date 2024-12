En una reciente entrevista, Susy Díaz expresó su orgullo por el logro de su hija, Florcita Polo, quien alcanzó el segundo puesto en el certamen Miss Mundo Latina y fue coronada como ‘Miss Turismo Perú 2025’. La excongresista también aclaró rumores sobre una supuesta enemistad con su hija, desmintiendo que su ausencia en la final del concurso sea indicativa de una pelea entre ambas.



Susy Díaz sobre la coronación de su hija Florcita



Después de los rumores de un supuesto distanciamiento, debido a que la exvedette no asistió al certamen Miss Mundo Latina, Susy Díaz rompió su silencio en una entrevista con el diario Trome y aclaró que no tiene ningún problema con su hija Flor Polo. Asimismo, la figura pública decidió explicar por qué no estuvo en el evento de belleza.

“No (existe distanciamiento). Yo le dije a Flor que si me desocupaba temprano de una premiación iba a verla; pero terminé tarde. Hablé con ella y le mandé la bendición para que gane. Estoy feliz porque quedó en segundo lugar. Sé que eso le ayudará a viajar por todo el Perú y la apoyaré en lo que me pida”, resaltó la excongresista sobre su hija.

Asimismo, Susy Díaz, en la entrevista, resaltó que sí apoyará a Flor Polo con las responsabilidades que deberá cumplir tras su coronación como ‘Miss Turismo Perú 2025’. “Siempre le he apoyado y la seguiré apoyando con mis nietos, pero con tal de que se supere más. No hay problema con eso, la unión hace la fuerza”, agregó al respecto.



¿Susy Díaz sigue considerando que Flor Polo mantiene a su pareja?



Por otro lado, se le consultó a Susy Díaz sobre las anteriores declaraciones en las que dejó entrever que su hija Flor Polo mantendría a su pareja, por lo que la artista simplemente evitó crear más polémica en torno a este tema.

“Estamos en el mes de la Navidad, así que hay que empezar con buena vibra para que todo sea felicidad. Lo único que le he dicho a mi hija es que olvide todo lo malo y prefiero no hablar de nada negativo para que el 2025 nos vaya mil veces mejor. Quiero que se vaya todo lo malo y que el próximo año tengamos salud, dinero y amor en abundancia”, resaltó, evitando comentar más detalles.