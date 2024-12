Rebeca Escribens confiesa que aún no supera la partida de su padre. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube

La reconocida presentadora de televisión y actriz peruana, Rebeca Escribens, sorprendió al abrir su corazón en una reciente entrevista para el podcast 'Tiempo para mamá'. Durante la conversación con Melissa Escribens, su prima y anfitriona del espacio, la figura de América Televisión habló con sinceridad sobre la batalla emocional que ha enfrentado en los últimos años.

La conductora de espectáculos reveló que aún lidia con el duelo por el fallecimiento de su padre, ocurrido hace dos años y tres meses, lo que derivó en un cuadro de depresión. Con una emotiva reflexión, destacó lo crucial que ha sido para ella entender y enfrentar esta etapa. "Estoy saliendo de una depresión post duelo de mi viejo", confesó, tocando los corazones de sus seguidores y de quienes atraviesan experiencias similares.

Rebeca Escribens revela que padece depresión tras muerte de su padre

En el episodio inaugural del podcast de Melissa Escribens, la conductora decidió compartir por primera vez la profundidad de su dolor tras perder a su padre. “Ya tiene dos años y tres meses desde que partió. Yo he comprobado que el duelo tiene una fase crítica de dos años aproximadamente, donde te sumerges en la más triste miseria de la pérdida de un ser querido”, declaró.

Con una honestidad poco habitual en figuras públicas, Rebeca Escribens explicó que esta etapa de duelo no desaparece, sino que se transforma con el tiempo. "Cuando empiezas a recordar a ese ser querido y eso empieza a ser un recuerdo como tal, es porque ya estás saliendo de la depresión, de la tristeza", agregó, dejando entrever cómo ha enfrentado este complejo proceso emocional.

Además, Rebeca enfatizó en la importancia de cuidar su salud física y mental durante esta transición. "Estoy saliendo de una depresión y necesito avocar mi mente y mi cuerpo porque no me quiero enfermar y mucho menos me quiero morir. Hacer deporte es algo que todos los especialistas recomiendan para la salud", afirmó la actriz, quien ha encontrado en la actividad física una herramienta clave para recuperar su bienestar.