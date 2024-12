El locutor peruano Carloncho, conocido por su carisma y trayectoria de casi 30 años en la radio, compartió en una reciente entrevista su deseo de convertirse en padre, un que espera concretar próximamente con la bendición de Dios y de su madre Zoila Gómez, a quien dedicó emotivas palabras al cumplirse cuatro meses de su partida.

El deseo de Carloncho por ser papá

En una emotiva entrevista, Carlos Enrique Banderas, conocido como Carloncho, reveló su intención de convertirse en padre, un objetivo que considera pendiente en su vida. “Lógico, es un sueño pendiente. Tiene que ser con la bendición de Dios y mi Zoilita, ella guiará mi camino, sabrá qué es lo bueno para mí”, expresó el locutor, quien además resaltó sus casi 30 años de trayectoria en la radio peruana.

Este deseo surge en medio de un periodo de reflexión tras la pérdida de su madre, a quien Carloncho considera su mayor inspiración. Además, el locutor recordó a Zoilita, a quien le dedicó un emotivo mensaje tras cumplir cuatro meses de su partida.

Emotivo mensaje de Carloncho. Foto: Instagram/carlonchodemoda

El emotivo mensaje de Carloncho para su madre Zoila

Zoila Gómez de Banderas, madre del carismático locutor, dejó una huella imborrable no solo en su familia, sino también en la televisión peruana. Su participación en el programa gastronómico ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, la convirtió en un símbolo de cercanía y alegría para los televidentes.

A través de sus redes sociales, Carloncho dedicó un mensaje conmovedor por los cuatro meses de su partida: "4 meses sin ti, madre bella. Te extraño cada segundo de mi vida, tu ausencia es infinita como el amor que te tengo. Gracias a todos los que me entienden, entenderán y entendieron y a los que no, gracias también porque sé que me quieren ver feliz en el transcurrir de mi vida”, se lee en la publicación del locutor en su cuenta de instagram.