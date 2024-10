El boxeador Jonathan Maicelo generó titulares tras su reciente participación en el programa 'Sin lenguas en los pelos', emitido el 29 de octubre en el canal de YouTube No Somos TV. Durante la entrevista, conducida por Carloncho, Renzo Winder y Roxana Molina, el también empresario se mostró molesto ante las insistentes preguntas sobre su enfrentamiento con Pantera Zegarra en Celebrity Combat Perú. La tensión aumentó rápidamente, derivando en una discusión acalorada que estuvo a punto de escalar a un altercado físico.

En el transcurso de la conversación, Jonathan Maicelo respondió con insultos y llegó a amenazar a Carloncho con agredirlo físicamente, sorprendiendo a los conductores y espectadores. Con enojo, el boxeador exclamó: “No sabes ni pin… tú. No me gustan los hinchas, la firme me llegas al chómpiras. Tú eres un viejo cab…”.

¿Qué respondió Carloncho tras la dura pelea con Jonathan Maicelo?

Un día después de la áspera discusión con Jonathan Maicelo, Carloncho se pronunció en su pódcast 'Sin lenguas en los pelos' y admitió que "no le tiene miedo al boxeador", pero que sí temió por la integridad de sus compañeros tras las amenazas de Maicelo en vivo.

"Él está acostumbrado a decir: "Tú cállate, tú no hables", pero conmigo se confundió y eso le dolió. Y cuándo él no tuvo argumentos a mis preguntas, soltó diatribas, insultos, epítetos irreproducibles... Yo opté por quedarme callado y les juro por mi madre, del 1 al 10, yo solo tenía 1 de temor, miedo o nerviosismo y no por mí, sino porque te salieras de control y estaba presente mi compañera Roxana Molina", aseveró Carloncho.

Resumen: Carloncho se pronunció sobre su polémica pelea con Jonathan Maicelo