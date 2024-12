Chamán que realizó ritual a Marcela Alcaraz, de 'Como dice el dicho', escapó tras muerte de la actriz

La actriz mexicana de televisión Marcela Alcázar, de 33 años, falleció tras sufrir quemaduras y recibir una sustancia a base de ranas durante un retiro espiritual en Durango. Ante este hecho, la Fiscalía General del Estado de Durango llevó a cabo un operativo en el lugar donde se desarrolló la ceremonia, buscando esclarecer los extraños hechos que rodearon la muerte de la intérprete.

Chamán que hizo ritual a Marcela Alcaraz, actriz de 'Como dice el dicho', está no habido

El incidente ocurrió el domingo 1 de diciembre por la madrugada, cuando Marcela Alcaraz asistió al Centro Moyocoyani, ubicado en Durango, México, para participar en un diplomado de formación de sanadores con el objetivo de "purificar su alma". Durante uno de los rituales, aparentemente ingirió una sustancia conocida como 'Kambo', elaborada con extractos de sapos y ranas, lo que le provocó un malestar inmediato.

Según testigos, la actriz presentó vómitos y diarrea casi de manera instantánea. A pesar de ello, el líder del ritual, 'Jonathan N', habría impedido que se buscara atención médica, argumentando que los síntomas eran normales dentro del proceso.

Finalmente, una amiga de Marcela Alcaraz decidió trasladarla por sus propios medios a un hospital local. Lamentablemente, al llegar, la actriz ya no mostraba signos vitales. La tarde del lunes pasado, la Fiscalía General del Estado de Durango llevó a cabo un operativo en un domicilio situado en la Colonia Villa de Guadalupe, donde se habría llevado a cabo el retiro espiritual. No obstante, el líder del ritual, identificado como 'Jonathan N', no fue encontrado en el lugar.

Marcela Alcázar fue conocida por su participación en producciones como 'Tres Milagros', 'Siempre tuya Acapulco' y 'Uepa'. También interpretó a Chiquis Rivera en la serie basada en la vida de Jenni Rivera.