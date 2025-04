Filtran a Alejandra Baigorria ayudando a su madre y hermano para la boda y usuarios bromean: “Definitivamente es virgo”

La tan esperada boda de Alejandra Baigorria y Said Palao finalmente se celebrará este sábado 26 de abril. Luego de meses de intensos preparativos y una gran expectativa en torno al evento, la empresaria y su prometido están listos para dar el sí en la iglesia San Pedro. Sin embargo, algo sorprendió a los seguidores de Baigorria cuando se filtró un video en el que se muestra a la misma novia ayudando a su madre y hermano a tan solo horas de su boda.

En las imágenes, se le escucha decir en tono molesto: "Mamá, levántate", lo que generó comentarios y reacciones entre sus seguidores en redes sociales. El video, que rápidamente se viralizó, fue captado en un momento de estrés para Alejandra Baigorria, justo antes de que se celebrara su boda.

"Qué estrés", reaccionaron usuarios sobre momento previo a boda. Foto: @farandula.peruana5/ TikTok

Alejandra Baigorria es captada ayudando a su familia horas antes de su boda con Said Palao

En el video difundido en redes sociales se puede ver a la habitación donde descansaban su madre, Verónica Alcalá, y su hermano. A pesar de la proximidad de la ceremonia, ambos seguían en la cama, mientras que Alejandra, aparentemente apurada y molesta, los sorprende para despertarlos. "Mamá, levántate, no hay tiempo. Estamos corriendo con el tiempo. Yo me debería estar arreglando, pero yo no puedo con mi genio que tengo que controlar todo, tengo que arreglar a todos", se le oye decir, evidenciando el estrés que la situación le estaba generando.

Mientras tanto, se le observa colocando una mascarilla en su madre, lo que también generó una ola de comentarios por parte de los usuarios en redes. La situación, captada en plena cuenta regresiva para la boda, muestra como Alejandra Baigorria toma las riendas del día, incluso en momentos tan importantes como su propio casamiento. Sin embargo, el video no pasó desapercibido, y muchos internautas no dudaron en compartir sus opiniones al respecto.

Reacciones en redes sociales destacan la personalidad de Alejandra Baigorria

En las redes sociales, muchos usuarios resaltaron el hecho de que Baigorria quería tener todo bajo control, asegurándose de que su familia estuviera lista para el gran día. "Definitivamente es virgo, nos encargamos de todo para que todo salga perfecto", comentó un seguidor, haciendo referencia a la personalidad perfeccionista de la empresaria.

La filtración del video también dio pie a una serie de bromas y comentarios sobre la actitud de Alejandra, que, a pesar de ser la protagonista del día, no dejaba de preocuparse por los demás. Algunos usuarios se solidarizaron con ella, destacando la presión que debía estar viviendo. "Alejandra es la mamá de su mamá y de sus hermanos, tiene derecho a ser feliz", comentó otro internauta.

Otros, en cambio, indicaron que Alejandra debería dejar de preocuparse tanto por los demás y ocuparse de sí misma en un día tan importante: "Qué estrés debe estar pasando arreglando a todos en lugar de que la ayuden ella", expresó otro seguidor.