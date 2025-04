Exwachiturro confirma que Lacoste les sigue pagando por no usar su ropa: este es el cuantioso monto que recibe

Los Wachiturros fue una banda musical argentina que irrumpió en la escena en la década de 2010 con un estilo que marcó a toda una generación. Famosos por su cumbia villera, un subgénero de la cumbia que surge en los sectores populares de Argentina, se caracterizaron por sus letras directas y su imagen rebelde. Su música, con letras que reflejaban las realidades sociales de los barrios más humildes, y su estilo visual urbano, capturaron rápidamente la atención del público joven.

Sin embargo, el grupo se disolvió en 2013 tras escándalos y problemas judiciales, por lo que cada uno tomó rumbos diferentes en sus carreras. A pesar de que hubo reencuentros de algunos miembros en 2022, lo cierto es que el grupo inicial no volvió a ser el mismo. Recientemente, Los Wachiturros dieron de qué hablar, y es que uno de los exintegrantes de la banda argentina, Simón Gaete, confirmó que la empresa francesa Lacoste les pagó de por vida para que dejaran de usar la marca de su ropa, en el canal de streaming argentino RMG, un rumor que fue muy comentado a lo largo de los años.

¿A cuánto asciende el monto que reciben Los Wachiturros por parte de Lacoste?

Simón Gaete confirmó que Lacoste le sigue pagando anualmente 800 euros. "Es real que Los Wachiturros recibimos un documento de una empresa que representa a Lacoste. Nos mandaron una carta donde decían que el uso de su indumentaria era una mala imagen para ellos y que estaban dispuestos a pagarnos una cierta suma de dinero por la eternidad, por eso yo hasta ahora sigo cobrando", declaró el músico argentino ante la sorpresa del entrevistador.

Es por esa razón que Simón Gaete y los integrantes de Los Wachiturros que firmaron el acuerdo no pueden usar ningún tipo de vestimenta que represente a la marca Lacoste. El rumor de dicho incidente fue largamente comentado y no se sabía realmente si había ocurrido o no.

Simón Gaete confirmó que Lacoste le paga anualmente 800 euros por no usar su indumentaria. Foto: Composición LR/ YouTube/ Difusión

¿Por qué se disolvieron Los Wachiturros?

Los Wachiturros se disolvieron en 2013 debido a una combinación de factores, incluyendo escándalos, problemas legales y conflictos internos entre los miembros. Uno de los principales detonantes fue el arresto de un miembro del grupo por un cargo de abuso sexual a una menor. Además, el grupo enfrentó demandas por plagio, especialmente relacionadas con su éxito "Tirate un paso", que fue acusado de copiar a otros artistas como Rey Pirin y Arcángel.