La conocida cantante Nataly Ramírez confirmó su salida oficial de Son del Duke, agrupación a la que perteneció durante más de dos años y medio. A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la artista chiclayana reveló que la decisión fue motivada por su bienestar físico y emocional, tras enfrentar situaciones de hostigamiento laboral por parte de terceras personas. Pese al difícil momento, agradeció públicamente al líder de la agrupación, Alex Duque, y destacó el talento que caracteriza a sus excompañeros.

El pasado 26 de abril, Nataly Ramírez reapareció en el programa 'El Reventonazo de La Chola' para promocionar el inicio de su carrera como solista con su nueva propuesta Nataly Ramírez y Orquesta. Durante la entrevista, no pudo evitar quebrarse al ser consultada sobre su salida: "El hecho que yo me haya sentido incómoda no quiere decir que no extraño a mis compañeros, en el bus hemos pasado muchas cosas juntos y sí me llena de nostalgia", declaró visiblemente conmovida.

Nataly Ramírez inicia una nueva etapa como solista

Luego de oficializar su retiro de Son del Duke, la cantante presentó su proyecto Nataly Ramírez y Orquesta, el cual, según expresó, "nace desde el corazón" y busca transmitir su verdadera esencia artística. En su mensaje, afirmó: “Este gran paso significa abrazar mis sueños y mi esencia como artista”.

Sin embargo, durante su emotiva intervención en el programa de Ernesto Pimentel, la artista señaló que a pesar de haber recibido propuestas de otros grupos, siempre se mantuvo leal a Son del Duke: "En muchas oportunidades recibí propuestas de varios grupos, siempre me quedé, respeté y sigo respetando al que fue mi jefe, el señor Alex Duque, y le estoy eternamente agradecida". También confesó que las incomodidades surgieron, especialmente, durante los viajes más recientes, aunque siempre trató de dar lo mejor de sí ante el público.

Nataly Ramírez envió un mensaje de respeto y buenos deseos a Son del Duke: "Que Dios los bendiga siempre, que tienen mucho talento, a Alex que es un gran ser humano, que sigan adelante y demuestren de qué está hecho este grupo".