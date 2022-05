Danny Rosales y ‘Cachay’ tuvieron un tenso momento durante un programa de YouTube. Los cómicos se presentaron en el podcast “¡Habla causa!” para solucionar sus diferencias e intentar reconciliarse, pero las cosas se salieron de control en plena entrevista.

Jose Luis acusó a su compañero de “falta de humildad”, por lo que el integrante de “JB en ATV” pidió que se retractara.

Cachay cuestiona a Danny Rosales y asegura que le falta humildad. Foto: composición/ La República/ captura de YouTube

Conversación de Danny Rosales y ‘Cachay’ se sale de control

La charla se llevaba con normalidad hasta que, de un momento a otro, los cómicos se levantaron de sus asientos y se fueron a las manos. Rosales le lanzó un manotazo para que no lo siga criticando.

“Yo he dicho que el señor tiene una buena energía. Es una buena persona, pero tiene sus defectos”, fue lo que dijo ‘Cachay’.

“Prefiero que me digas ‘narizón’ a que me digas ‘papi’, amigo, papito. A mí con hipocresías no. Con hipocresías no va la cosa”, increpó Danny.

Danny Rosales y ‘Cachay’ limaron asperezas

Jose Luis ‘Cachay’ hizo un mea culpa sobre sus comentarios que acaloraron los ánimos de Danny Rosales. “Yo me excedí, en verdad”, admitió el recordado cómico ambulante.

“Te quiero pedir disculpas. Sobre lo que dije de la humildad, yo me he excedido. Reconozco mi error. Yo sé que tú eres humilde”, agregó.

De igual manera, el integrante de “JB en ATV” se disculpó por ocasionar las molestias de ‘Puchito’, sobrino de su compañero, por minimizar su presencia en la comicidad televisiva.

“Sí me excedí en decir que no me caía bien y le tenía cólera, porque no es así”, expresó. Añadió también que sus palabras sobre el fallecido ‘Tripita’ se malinterpretaron.

“Sé que Manolo Rojas se resintió por decir que ‘Tripa’ no era un gran maestro para mí. Me refería a que mi maestro fue ‘Waflera’”, explicó.